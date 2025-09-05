Lo que necesitas saber: La primera vez que el Departamento de Guerra cambió su nombre fue en 1949 por orden del presidente Harry Truman.

Entre tanta polémica por el ataque contra un bote venezolano, Donald Trump decidió hacer un cambio importante. El Departamento de Estado pasará a llamarse, Departamento de Guerra.

El nuevo nombre no es ocurrencia de Trump, al contrario, era el nombre original que recibió dicho Departamento cuando fue fundado por George Washington por allá de 1789. Así que, la idea es volver a los orígenes.

Foto: Joe Raedle-Getty Images.

Regresa el Departamento de Guerra a Estados Unidos

La primera vez que el Departamento de Guerra cambió su nombre fue en 1949 por orden del presidente Harry Truman. Y ahora, después de más de 70 años, recobrará su nombre original por orden de Donald Trump.

Y eso no es todo, la idea de Trump no es hacer un cambio temporal, quiere que ese sea el nombre permanente del Departamento, por lo que ordenó Pete Hegseth, jefe del Pentágono, que haga todo lo necesario en términos legislativos para que así sea.

Hegseth quiere regresar a lo que era el ejercito hace unos años. No solo ha tenido la idea de prohibir que homosexuales o transexuales se enlisten. También pidió a la Marina cambiar el nombre del buque petrolero USNS Harvey Milk, que había sido nombrado en honor al primer político abiertamente homosexual.

Presidente de Estados Unidos // X:@WhiteHouse

Trump ya había expresado su deseo para cambiar el nombre. Dijo que si bien, Estados Unidos es un país defensivo, también pueden ser lo suficientemente ofensivos cuando es necesario, algo que definitivamente nadie pone en duda.

Uno de los ejemplos que el actual presidente estadounidense dio, es que bajo el nombre del Departamento de Guerra, ganaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial.



“Queremos ser defensivos, pero también ofensivos, si es necesario. Cuando ganamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es”.