Refinería de Dos Bocas se inaugurará en 2022 y se llamará “Olmeca”: AMLO

Pese a la represión que hace unos días tuvo lugar en Dos Bocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirma que la refinería se inaugura porque se inaugura… ya hasta tiene fecha y nombre, para que lo vayan anotando.

Durante su mañanera, el buen AMLO descartó que las broncas que se revelaron esta semana en Dos Bocas vayan a afectar la construcción de la refinería. Y para confirmar que todo va viento en popa, aseguró que ésta será inaugurada el 2 de julio de 2022, bajo el nombre de “Olmeca”.

Refinería se llamará “Olmeca” homenaje a la “cultura madre”

Pero bueno, en lo que llega la esperada fecha, AMLO aclaró que lo sucedido hace unos días en Dos Bocas, cuando fueron reprimidos varios trabajadores que protestaban por las presiones de sindicatos, es eso: pleito de sindicatos que no tienen que ver con el gobierno federal.

“Espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado; pido a los dirigentes que ayuden, y a los trabajadores, que no se dejen manipular ni utilizar; si quieren un dirigente para que les ayude, estoy a las órdenes de ellos”, señaló.

De acuerdo con el presidente, el pleito de Dos Bocas es por la titularidad del contrato con ICA. Entonces, entre trabajadores de México (CTM) y Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), se pelean la titularidad de la relación laboral.

“Las empresas [este caso ICA] establecen relación con los gremios, firman contratos, pero hay otros que también quieren tener esos contratos”, explicó el presidente.

En resumen, el enfrentamiento reportado en Dos Bocas no es con broncas con el gobierno federal. Algo así como: “se están peleando entre ellos”… porque lo que es su administración, según, paga los salarios con normalidad y ofreciendo prestaciones justas.

Por otra parte y pese a lo que insinuaron algunos miembros de la 4T, AMLO descartó que haya algo turbio detrás de lo de Dos Bocas. Es decir, no cree que haya una intención oculta de parar la construcción de la refinería… refinería Olmeca, para irnos acostumbrando.

“No creo que haya mano negra para parar la refinería porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México. No, no, aunque no les gusta mucho a quienes las venden que produzcamos nuestras gasolinas porque ellos dejan de hacer el negocio; pero no es por ahí”, aseguró el presidente.