Lo que necesitas saber: El plan B va por la disminución de recursos en dirigentes de partido, funcionarios electorales, recorte en el Senado y dar un año más para la revocación de mandato.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un plan B para que la Reforma Electoral sea una realidad, después de que la Cámara de Diputados —entre ellos, partidos aliados de Morena como el PT y el Partido Verde— rechazaran votar a favor.

En la mañanera del 17 de marzo, la presidenta por fin explicó de que va todo este plan y adelantó que será enviado al Senado. A ver si ahora sí es la buena…

Foto: quotesgram.com.

De qué va el plan B de la Reforma Electoral de Sheinbaum

Al igual que el original de la Reforma Electoral —acá lo pueden checar en 10 puntos—, este plan B tiene como objetivo la disminución del uso de recursos en gastos que el gobierno mexicano considera excesivo.

¿Cómo lo hará? Mediante la disminución de recursos en los congresos locales y regidurías (más que una reforma electoral, parece una reforma administrativa).

Foto: Presidencia.

Además, a partir de esta experiencia o, bueno, del rechazo que hubo en la Cámara de Diputados, Sheinbaum propone que se lleven a cabo consultas populares en cuestión electoral. Y, por último, busca un par de cambios en la revocación de mandato.

Disminución de recursos

Si bien el texto que enviará al Senado aún no ha sido compartido, Claudia Sheinbaum compartió los puntos principales en la mañanera.

Congreso de San Luis Potosí // X:@CongresoEdoSLP

Con respecto a la disminución del dinero, se plantea un recorte del 15% del senado pero de manera progresiva.

También un tope a los sueldos de funcionarios electorales, eliminación de bonos, seguros y un máximo a los salarios de los dirigentes de partido, para que ese dinero vaya a programas sociales.

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Muchos saben que existen, pero pocos a qué se dedican: las regidurías que en realidad son representadas por un regidor como autoridad municipal que forma parte del ayuntamiento o cabildo del municipio.

Se encargan de aprobar presupuestos, supervisar el cumplimiento de los reglamentos y la administración local con el objetivo de mejorar los servicios en el municipio.

Foto: Presidencia.

Se propone la reducción del número de regidurías…. será de siete hasta un máximo de 15. Además, para los congresos locales poner un tope del 0.7% del presupuesto estatal.

Y es que Sheinbaum acusó que, si bien hay regidores que deben ganar 20 mil pesos, al sumar distintos apoyos y prestaciones los sueldos llegan hasta los 500 mil pesos.

Entonces, la idea sería usar ese dinero para otro tipo de gasto público, en las necesidades directas de la población.

Revocación de mandato

El plan es que pueda haber un proceso de revocación de mandato durante el tercer o cuarto año de gobierno —actualmente, eso sólo puede suceder a cuatro años.

En el caso del sexenio de Sheinbaum, un proceso de revocación de mandato podría suceder el primer domingo de junio del 2027 o 2028. O al siguiente, en 2033 y 2034 y así sucesivamente.

Otros cambios de la reforma electoral

También se plantea que inicien los cómputos de la elección federal a la concluir la llegada del primer paquete, sin modificaciones en el PREP.

Además de que nuevamente se habló de convenios con autoridades para la fiscalización, prohibiendo los recursos provenientes del extranjero y aportaciones en efectivo.

Meme Pato Lucas dinero. Foto: Redes sociales

En resumen

Va por la disminución de recursos en dirigentes de partido, funcionarios electorales, recorte en el Senado y dar un año más para la revocación de mandato.

Para eso, habría que cambiar algunos artículos de la Constitución Mexicana, más las leyes secundarias —llamadas así porque son normas que detallan cómo aplican las leyes de rango superior o contenidas en la mera Constitución. En fin, ¿que les parece este Plan B de Shienbaum?