Lo que necesitas saber: La Constitución de 1917 es la primera en la historia de México que reconoce los derechos sociales... aunque no reconoció el derecho al voto de las mujeres.

A propósito de que muchos se preguntan qué se celebra el 5 de febrero (aunque no es feriado este 2026, porque se recorrió el día), ¿qué les parece si les contamos un par de datos curiosos de este documento histórico de 136 artículos y 19 transitorios?

En general, la Constitución Política de los Estados Mexicanos —así su nombre oficial— contiene y reconoce nuestros derechos por ley, la división de Poderes, la responsabilidad de las autoridades, de los estados y su marco para chambear por el bienestar mexa.

Foto: @INEHRM

Constitución Mexicana: ¿Qué se celebra el 5 de febrero?

Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro y entró en vigor tres meses después —tras más de 10 años de revueltas en nuestro país, que comenzaron con las protestas contra la dictadura de Porfirio Díaz para pasar a la revolución mexicana de 1910.

O sea, fue el resultado de procesos históricos intensos, pero que de alguna manera buscaban garantizar los derechos de la población mexicana y que con los años, después de su promulgación, fue adaptándose.

10 datos curiosos de la Constitución Mexicana

1. Esta constitución fue el relevo de la Constitución de 1857, que prevaleció durante los gobiernos de Benito Juárez y Porfirio Díaz. De hecho, por esta constitución se desató una guerra entre liberales y conservadores, la Guerra de Reforma en la que los segundos buscaban mantener el privilegio del fuero militar y el de la Iglesia.

Foto: @INEHRM

2. Si bien ya tenía el antecedente de la Constitución de 1857, la de 1917 es la primera en la historia que reconoce los derechos sociales.

3. Fue firmada por más de 200 diputados que tomaron dos posturas: mantener la esencia de la Constitución de 1857 o de plano crear leyes sociales más radicales.

Foto: @INEHRM

4. 209 diputados firmaron esta constitución con la misma pluma con la que fue firmado el Plan de Guadalupe… promulgado también por Venustiano Carranza en 1913.

5. Quién sabe por qué —neta no hay datos de las razones—, pero Campeche fue el único estado que no firmó la Constitución de 1917 mediante sus dos diputados representantes y suplentes.

Foto: @INEHRM

6. Qué chamba tuvo el calígrafo del Congreso Constituyente —el encargado de redactar esta Constitución— Perfecto Arvizu Arcaute, quien escribió toooooodo el documento a mano con tinta china y una pluma de oro.

7. Si bien fue la primera constitución en reconocer los derechos sociales, a la de 1917 le faltó reconocer el derecho al voto de las mujeres. Sí, este fue un derecho súper buscado también en las primeras protestas contra Porfirio Díaz y durante la revolución mexicana por las sufragistas.

De hecho, Hermila Galindo, sufragista y en ese entonces secretaria particular de Venustiano Carranza, impulsó con otro grupo de sufragistas el reconocimiento del voto de las mujeres, pero esto pasó hasta 36 años después, en 1953.

Foto: Milenio.

8. Venustiano Carranza —político que se levantó en armas tras el asesinato de Francisco I. Madero y presidente de nuestro país entre 1917 y 1920— tiene un corrido a propósito de la promulgación de la Constitución de 1917 que más o menos dice así:

“Ya Venustiano Carranza tiene su Constituyente, para enderezarle las leyes que les va a dar a la gente. Ándale, chata, y nos vamos ponte tus choclos morados vamos al tiatro Iturbide”.

9. Aaaaah, las cantinas. El Constituyente también trabajó en las cantinas que estaban cerca del Teatro de la República. En esos lugares se pactaron algunos artículos.

10. Desde que entró en vigor, la Constitución Mexicana ha tenido más de mil cambios.

A propósito del primer puente del año

Para seguir conociendo a la Constitución Mexicana, es bueno saber que tiene 9 capítulos que ordenan los derechos humanos de los/las mexas, la forma de gobierno en México, los 3 Poderes (el legislativo, ejecutivo y judicial), la ciudadanía mexicana y los extranjeros.

Por cierto, el primer lunes de cada febrero no fallan las tendencias en redes que preguntan por qué tenemos puente, ¿qué se celebra?

La respuesta está en el calendario oficial de los días festivos en México que señala al primer lunes de febrero como descanso en conmemoración del 5 de febrero, día de la promulgación de la independencia.

Es decir, el descanso del 5 de febrero se recorre al primer lunes de este mes —así que hay que tomar en cuenta este dato para que no nos agarren en curva con eso de qué se celebra o conmemora el 5 de febrero.

**Con información del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y del Sistema de Información Legislativa.