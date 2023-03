Ándenles… mucho andar presumiendo diversión en redes, pero nada de nada de obligaciones con los hijos. Eso ya les podría costar más que el quemón con la sociedad a los padres, con la aprobación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (también conocido como registro de deudores alimentarios).

Con el voto unánime de los 84 legisladores, el Pleno del Senado le dio visto bueno a la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Con esto, además, ya será un requisito presentar el documento que acredite no pertenecer a tan deshonroso registro para realizar uno que otro trámite.

Foto: Cuartoscuro

Bueno, en realidad decir “uno que otro trámite” es poco. Son trámites de los pesados: si uno está en el registro de deudores alimentarios, no podrá obtener pasaporte y mucho menos tramitar la licencia de conducir.

Para crear Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, los senadores tuvieron que hacer algunas modificaciones en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. De acuerdo con el breve mensaje de los legisladores, con esta reforma se garantizará “el cumplimiento de la pensión alimentaria de manera homologada en todo el país”.

Senado aprueba creación de Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias / Foto: Cuartoscuro.

En el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias se concentrará la información de deudores y acreedores a esta responsabilidad. Y quienes estén en calidad de morosos no podrán hacer los trámites mencionados… y, en caso de tener aspiraciones políticas, no pasar pensión los haría imposibilitados para contender por cargos de elección popular.

Otros trámites que les serían negados a los que estén en la lista negra del registro de deudores alimentarios son aquellos que les permitan la compra-venta de inmuebles (es decir, trámites notariales).

Además, los morosos no podrán solicitar contraer matrimonio, ya que el Registro Civil deberá informar a los contrayentes si alguno está en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Al presentar el proyecto, la senadora del PAN, Mayuli Martínez, señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la pensión por manutención… de ahí la importancia (y necesidad) de crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

“Si no existiera ese nivel de irresponsabilidad en algunos hombres en nuestro país, no todos, no tendríamos necesidad de estar legislando al respecto; no tendrían necesidad los gobiernos federales, estatales y municipales de crear programas de madres solteras”, lamentó la legisladora del PT, Geovanna Bañuelos.