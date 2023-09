La discriminación en las escuelas —ya sea por parte de compañeros, profesores o personal administrativo— la llega a experimentar hasta el 70 por ciento de la población infantil y adolescente; en algunos casos puede estar en riesgo la propia vida. El color de piel, el origen étnico o la expresión de género distinta a la heteronorma son las principales causas del entorno tóxico.

Los abusos que experimentan las infancias y adolescencias como el trabajo forzado, la violencia sexual, padecer desnutrición, tener un padre deudor o la discriminación; son algunos de los contextos que podría comprometer la existencia de un ser humano en esta etapa de la vida, explicó Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en

México (REDIM).

Para la experta, las narrativas contemporáneas sobre Derechos Humanos que buscan resignificar el papel de las víctimas —sin olvidar que su historia debe resarcirse y asegurarles la no repetición—, pero con la intención de empoderarles desde una expresión lingüística empática, se les ha comenzado a identificar como Sobrevivientes de Experiencias Adversas en la Infancia.

En el caso de la discriminación la experta recordó que esta va escalando a niveles de mayor riesgo si no se detiene a tiempo y en un contexto escolar se puede agravar, pues “comienza con bromas pesadas o agresiones verbales”, hasta llegar al daño físico que pondría en riesgo la integridad de los menores.

Cabe recordar que en el verano de 2022 la nota que escandalizó desde Querétaro fue la historia de Juan Pablo, justamente un Sobreviviente de Experiencias Adversas en la Infancia; pues fue rociado con alcohol por sus compañeros quienes después le prendieron fuego, ocasionándole

quemaduras que pusieron en riesgo su vida; debido a que el menor es de origen otomí y hablaba “de forma diferente”.

La persecución de compañeros —e incluso de la maestra— llevaba meses de ocurrir.

Por otra parte, el suicidio en la etapa infantil y adolescente puede estar correlacionado en circunstancias donde se vive discriminación: “Cuando una persona piensa en el suicidio no es que quiera morir, sino que no soporta la vida que tiene”.

Frente a un ambiente de violencia intenso, de larga duración, que no ha sido desactivado por la omisión y que además se experimenta en soledad, es posible que los, las y les menores consideren la opción de quitarse la vida, acotó Tanía Ramírez de REDIM.

El tono de piel, la apariencia física, presentar alguna discapacidad, pertenecer a un pueblo originario o LGBTfobia son las causas más comunes de segregación en el entorno escolar, agregó la defensora de los derechos de las infancias.

En cifras, la prevalencia del bullying general oscila entre el 40 y el 70 por ciento de la población menor de edad en centros educativos.

En semanas recientes el algoritmo de casi todas las redes sociales estuvo centrado en Wendy Guevara, la chica trans ganadora del programa televisivo La Casa de Los Famosos; entre memes y videos destacó aquel donde la influencer llegó a declarar:

Estudié hasta un mes, creo; o 22 días, en primero de secundaria y me salí. Ya sabes: me bulleaban por jota, por mi preferencia sexual, entonces me tenía que pelar siempre y así. Entonces, ya mejor no estudié.

Wendy Guevara en La Casa de Los Famosos