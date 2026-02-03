Lo que necesitas saber: Algunas de las nuevas medidas de seguridad en el plantel son nuevos controles de acceso, mayor número de botones y la instalación de luminarias.

Desde el 22 de septiembre de 2025, el CCH Sur suspendió las clases presenciales tras al asesinato de Jesús Israel, quien fue atacado con un arma blanca dentro de las instalaciones por Lex Ashton. Este martes 3 de febrero, los estudiantes regresaron a clases presenciales… aunque con nuevas medidas de seguridad.

Nuevas medidas de seguridad en el CCH Sur // X:@cchsur_oficial

Regreso a clases presenciales: ¿Cuáles son las nuevas medidas de seguridad en el CCH Sur?

Las clases en el CCH Sur habían sido suspendidas desde el 22 de septiembre del 2025 debido al asesinato de Jesús Israel, estudiante que fue atacado con un arma blanca dentro del plantel por Lex Ashton.

Ahora, después de 4 meses de no asistir a clases presenciales, los alumnos regresaron este martes 3 de febrero a la “normalidad”. Aunque con nuevas medidas de seguridad.

“Nuevos controles de acceso, un mayor número de botones de emergencia, instalación de luminarias y conformación de las brigadas universitarias, entre otras acciones”, compartió el plantel mediante un comunicado.

Eso sí, el cambio que más ha llamado la atención es el uso del reconocimiento facial. Para los estudiantes que quieran ingresar al CCH Sur, solo deberán acercarse a los torniquetes y con su rostro se les permitirá el acceso.

Ya habían aplazado regreso a clases…

En noviembre del año pasado, las autoridades intentaron retomar las clases presenciales, aunque no tuvieron éxito. Tanto estudiantes como profesores y padres de familia no estaban conformes con los “cambios” en la seguridad que habían implementado.

Y aunque ahora con estas nuevas medidas ya retomaron las clases presenciales, la “seguridad” que se sentía dentro y fuera del plantel no volverá a ser la misma…