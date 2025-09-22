Lo que necesitas saber: Las actividades del plantel fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

Una tragedia se registró esta tarde en un plantel de la UNAM. De acuerdo con las autoridades, un estudiante perdió la vida dentro del CCH Sur tras ser atacado por otro estudiante que ingresó con una navaja.

Plantel de la UNAM // Facebook:Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur UNAM

Muere alumno del CCH Sur tras ataque con arma blanca dentro del plantel

Mediante redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre una situación de violencia que ocurrió esta tarde dentro de un plantel educativo de nivel medio superior en Coyoacán.

Tras recibir el reporte de una persona lesionada dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, se movilizaron equipos de emergencia al lugar. Eso sí, debido a que la escuela es autónoma, las autoridades de la CDMX no pudieron ingresar al lugar.

El primer reporte indica que un estudiante que portaba capucha ingresó y agredió con una navaja a otro estudiante… como resultado del ataque, el joven lesionado murió. Además, un trabajador resultó herido tras intentar desarmar al agresor.

Mientras lo perseguían, el atacante subió a un edificio y se lanzó, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. Las autoridades lo trasladaron a un hospital para recibir atención.

Suspenden clases “hasta nuevo aviso”

En un breve comunicado, el plantel informó que tras lo ocurrido, todas sus actividades fueron suspendidas hasta “hasta nuevo aviso”. Además, pidieron a la comunidad estar al pendiente de los canales oficiales sobre más información.

Este incidente se suma a lo que parece ser una escalada de violencia dentro de la UNAM, pues recordemos que hace tan solo unos días, se reportaron varias amenazas de bomba dentro de los planteles de la universidad.