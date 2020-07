Reino Unido acusa a Rusia de robar información de la vacuna contra COVID-19

En medio de la pandemia, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC) de Reino Unido acusó a hackers rusos de intentar robar información relacionada con la vacuna contra el coronavirus —todo esto bajo la operación del servicio de Inteligencia de Rusia.

La información la dio a conocer el NCSC este 16 de julio, después de seguirle el paso a la actividad de un grupo de piratas cibernéticos identificado como APT19 —conocido también como los Duques o Cozy Bear.

Today, the NCSC and allies have revealed Russian cyber actors are targeting organisations involved in coronavirus vaccine development@CISAgov @NSAcyber @cse_cst https://t.co/Z8QZvXyZYb pic.twitter.com/IyevMXWiCH

— NCSC UK (@NCSC) July 16, 2020