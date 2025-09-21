Lo que necesitas saber: Durante la Asamblea General de la ONU se espera que países como Francia, Bélgica, Malta y otros más reconozcan el Estado palestino.

A tan solo unos días de que se celebre la Asamblea General de la ONU, Reino Unido, Canadá y Australia decidieron adelantarse y, este domingo, reconocieron a Palestina como Estado.

“Ciudadanos yemeníes participan en una protesta contra los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza”. Foto: Mohammed Hamoud-Getty Images.

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como Estado

Tras la escalada de la situación en Medio Oriente, Reino Unido, Canadá y Australia decidieron adelantarse a la Asamblea General de la ONU y este domingo, reconocieron a Palestina como Estado.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, adelantó que en conjunto con Canadá y Gran Bretaña formarán “un esfuerzo internacional para una solución de dos estados”.

Por otro lado, el presidente palestino Mahmud Abbas, celebró la decisión de los tres países, considerando que esto es un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera.

Hasta el momento, Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros países del G7 en reconocer a Palestina como un Estado. Y por si tienes duda de que implica este reconocimiento, acá te dejamos una nota explicando todo a detalle.

Foto: Christopher Furlong-Getty Images.

Otros países se sumarán al reconocimiento

Durante los últimos meses, varios países han adelantado que, durante la Asamblea General de la ONU, reconocerán el Estado palestino. Entre los países se encuentran Francia, Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra y Portugal.

Eso sí, esta noticia no tiene nada contento al gobierno de Israel. Y es que resulta como “respuesta”, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, hizo un llamado para anexar Cisjordania.