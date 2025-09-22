Lo que necesitas saber: La lista de países que reconocen a Palestina como Estado se ha alargado a raíz de la crisis de hambruna que, dicen especialistas, ya no tiene vuelta atrás: el daño ya está hecho. ¿Por qué hasta ahora hacer algo? Es la gran pregunta.

Está por celebrarse la Asamblea General de la ONU y, ante la negativa de Israel de abrir canales para la ayuda humanitaria en Gaza, son varios países que han anunciado que reconocerán a Palestina como Estado ante el órgano internacional.

“Fila para recibir comida cocinada en grandes ollas y distribuida gratuitamente durante la guerra, el 28 de diciembre de 2023”. Foto: Ahmad Hasaballah-Getty Images.

Francia reconoce formalmente al Estado de Palestina en la ONU

La espera fue larga pero por fin llegó el día… el día en que oficialmente Francia reconoció al Estado de Palestina.

Esto fue anunciado por el presidente Emmanuel Macron, durante su intervención en la Conferencia Internacional por la Solución de Dos Estados, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

“Ha llegado el momento. Por la paz entre los pueblos israelí y palestino, declaro que Francia reconoce al Estado de Palestina. No hay justificación para lo que ocurre en Gaza. Se debe poner fin a la guerra para salvar vidas”, expresó.

Emmanuel Macron, durante la Asamblea General de la ONU // Foto: Getty Images

Portugal se ha sumado al reconocimiento

El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, anunció la decisión del gobierno de su país de reconocer oficialmente al Estado de Palestia. Por medio de un mensaje en redes, el funcionario luso lo hizo oficial.

A pesar de lo anterior, el gobierno de Portugal no rompe lazos con Israel y urge a Hamás la liberación de rehénes, algunos de los cuales son portugueses o tienen lazos con el país.

Paulo Rangel, mnistro de Exteriores de Portugal / Foto: @PauloRangel_pt

“Exhortamos desde el fondo de nuestros corazones a que cesen todas las hostilidades y que se dé la oportunidad al establecimiento de la plena ayuda humanitaria y que se abra una grieta de luz a la paz”, señaló Rangel luego de iniciar su viaje a Nueva York, donde se realizará la asamblea general de la ONU.

Bélgica reconocerá a Palestina y advierte acciones para que Israel respete el derecho internacional

En mensaje en redes, el viceprimer ministro de Bélgica, Maxime Privot, anunció que el gobierno de su país reconocerá a Palestina como Estado ante la Asamblea General de la ONU… lo cual no quiere decir que su apoyo va para Hamás, como de manera maniquea ha establecido Benjamin Netanyahu.

“Cualquier antisemitismo o glorificación del terrorismo por parte de los partidarios de Hamás también será denunciado con mayor firmeza”, señaló Privot en mensaje difundido en redes.

Maxime prevot, viceprimer ministro y responsable de Exteriores de Bélgica / Foto: @prevotmaxime

Privot anunció una lista 12 de acciones que deberán tomarse como presión para que el gobierno de Netanyahu respete el derecho internacional más que como un castigo hacia Israel.

Para empezar, la prohibición de importar productos de las colonias, la revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes, la restricción de la ayuda consular a los belgas que viven en colonias ilegales según el derecho internacional, así como posibles prohibiciones de sobrevuelo y tránsito y la inclusión en la lista de “personas non gratas” de dos ministros israelíes extremistas.

Australia y Nueva Zelandia rechazan acciones de Israel en Gaza

Días después de que Israel diera “luz verde” al plan de Benjamin Netanyahu para controlar totalmente Gaza, las autoridades de Australia y Nueva Zelanda anunciaron que reconocerán al Estado de Palestina.

Se reconocerá “el derecho del pueblo palestino a un Estado propio basado en los compromisos que Australia ha recibido del Gobierno Autónomo Palestino”, anunció el primer ministro de Australia, Anthony Albanese.

Foto: Abid Katib-Getty Images.

Por su parte, el vice primer ministro de Nueva Zelanda se pronunció de la misma forma: su país reconocerá a Palestina como Estado frente a la Asamblea General de la ONU.

“Nueva Zelanda ha sido clara durante algún tiempo en que nuestro reconocimiento de un Estado palestino es una cuestión de cuándo, no de si”, aseguró el funcionario, sin dejar de expresar que la situación que se vive actualmente en Gaza es una “catástrofe absoluta”.

Canadá anuncia que reconocerá a Palestina… Estados Unidos le advierte futuros problemas para acuerdos

Previo a la aplicación de aranceles, Canadá anunció que reconocerá a Palestina como Estados ante la ONU. Al anunciar esto, el primer ministro Mick Carney se comprometió a que su país intensificará esfuerzos para apoyar la gobernanza democrática en la región de Gaza.

El anuncio de Canadá es de los pocos que ha tenido respuesta directa de Donald Trump, quien sólo atinó a decir “Wow!”… y a advertir que la postura de los paisanos de Winnie Pooh con respecto a este asunto dificultará cualquier acuerdo comercial con Estados Unidos. “Oh, Canadá!!!”

Trump en su reunión con Canadá en el G7 // Foto: @PressSec

Reino Unido también reconocerá a Palestina… a menos que Israel cese el fuego

Otro país que se sumó a una lista en la que ya estaban España, Irlanda y Portugal fue Reino Unido. Más claro en este caso: no reconocerá a Palestina como Estado por creer que así debe ser, sino como medida de presión para que Israel ya acepte el cese al fuego y negociar la paz.

“Puedo confirmar que el Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre”, señaló el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer… dejando abierta la puerta del no reconocimiento, si Israel detiene los ataques contra Gaza y se muestra más flexible a negociar una paz duradera.