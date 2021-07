¿Seguros? Reino Unido eliminará restricciones por pandemia en dos semanas

La propagación de la variante Delta en Reino Unido sigue aumentando… pero eso no ha sido razón para que el gobierno de Reino Unido meta reversa en sus planes de regresar a la “normalidad”.

Ayer se esperaba que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, saliera a decir “no, saben qué… vamos a aguantarnos tantito”. Sin embargo, nanay: el próximo 19 de julio se levantarán por completo las restricciones que fueron impuestas para evitar la propagación de la pandemia.

Lo anterior, en contra de las recomendaciones de algunos especialistas (y de cualquier persona con un poco de sentido común), dado que la semana pasada se superaron los 22 mil casos de COVID (un nivel ya visto en enero pasado) y que el propio ministro de Salud, Sajid Javid, prevé un panorama no muy bueno para las próximas semanas…

“Cuando nos relajemos y entremos en el verano, esperamos que aumenten de forma significativa y podrían llegar hasta los 100 mil [casos diarios]”, comentó el funcionario en entrevista con la BBC.

Hasta la de Everything But The Girl (¡bandota!) está preocupada de lo que podría suceder…

Entonces, ¿por qué eliminar restricciones en Reino Unido?

Para Johnson, así como para Javid, es momento de poner a prueba los resultados de la vacunación masiva que lleva meses implementándose en Reino Unido. “Debemos ser sinceros con nosotros mismos: si no podemos reabrir nuestra sociedad en las próximas semanas, en las que nos ayudará la llegada del verano y las vacaciones escolares, debemos preguntarnos cuándo podremos volver a la normalidad“, señaló el primer ministro en rueda de prensa.

Aunque lo anterior suena bastante arriesgado, especialistas respaldan (por así decirlo) la decisión de Boris Johnson, toda vez que, debido a lo nuevo de la enfermedad, se desconoce cuánta cobertura de vacunación es necesaria para asegurar que no se volverá a disparar la pandemia.

“El problema es que hay varios parámetros desconocidos para determinar cuánta cobertura de vacunación es necesaria”, señaló en entrevista para CNN el experto en inmunología y miembro del grupo asesor de amenazas de virus respiratorios nuevos y emergentes de Reino Unido, Ravi Gupta.

“Determinar una meta de porcentaje de vacunación probablemente es lo más adecuado ahora, porque no podremos llegar a los niveles necesarios, para eso tendríamos que ir a los niños… y eso tomará tiempo”,. agregó.

Así que, el 19 de julio será el día en que Reino Unido le mostrará al mudo qué pasa cuando se levantan las restricciones en una población con altos índices de vacunación. Un adelantito lo dio Israel (país, igual, con alto porcentaje de vacunación), donde las restricciones tuvieron que regresar debido al incremento de casos COVID.

“Intentaremos volver a la forma de vida más cercana a como era antes del COVID-19”, señaló Johnson… “pero quizás haya algunas cosas que tengamos que hacer: algunas precauciones extras que debamos tomar. Pero yo dispondré eso”.