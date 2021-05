Remigio Gayosso sobrevivió en el colapso de la L12… ahora su familia lucha por atención

El camino de regreso a casa fue el inicio de una travesía compleja, dolorosa y que ha dejado decenas de preguntas en las familias de las víctimas —personas heridas y fallecidas— del colapso de una trabe entre las estaciones Tezonco y los Olivos de la Línea 12. Tal es el caso de Remigio Gayosso Rosales, sobreviviente de la tragedia del 3 de mayo y cuya familia ahora lucha para que sea operado lo más pronto posible.

Después de la incertidumbre que generó la búsqueda de Remigio, su familia —esposa, sobrinas, amigos y seres queridos— se ha sumado a las decenas de voces que buscan ser escuchadas por el gobierno de Ciudad de México.

Si bien tras esta tragedia, el gobierno de CDMX se comprometió a atender a cada una de las familias de las víctimas, hay casos que se han quedado a la deriva.

“Detrás de cada paciente hay una familia con un dolor”: Brenda Rosales, sobrina de Remigio Gayosso

“Queremos que atiendan a los pacientes lo más pronto posible, que no empeore la gente”, dice Brenda Rosales al teléfono, después de explicar a Sopitas.com que el proceso para que su tío Remigio sea atendido ha sido complejo, incierto y falto de información.

Remigio, papá de dos peques, fue de las primeras personas en ser rescatadas tras el derrumbe de una trabe entre las estaciones Tezonco y Olivos.

El residente de Valle de Chalco fue llevado al Hospital General Balbuena… pero su atención se detuvo entre lo incierto y la falta de acercamiento de las autoridades, de acuerdo con Brenda.

En el hospital, la familia supo que él había sufrido dos fracturas: de brazo y fractura expuesta de pierna —por la segunda, perdió 50% de piel.

Ahí mismo el personal médico indicó que Remigio debía ser operado de manera urgente, porque la pierna estaba expuesta y que quedaría en observación durante la noche.

“Al día siguiente no dijeron nada. No nos dieron un reporte como tal. No nos dijeron nada. Desde ahí empezamos a tener problemas porque nadie se acercó, ninguna autoridad”.

3 días sin información

El único acercamiento que la familia de Remigio ha tenido con las autoridades es el levantamiento de la demanda de hechos por parte del Ministerio Público. Eso sucedió el martes 4.

El miércoles 5 de mayo el personal médico les notificó que Remigio Gayosso debía esperar de siete a 10 días para la operación, por el medicamento que estaba tomando.

Sin embargo, este jueves 6 de mayo —tres días después de la tragedia en la Línea 12—, la fecha de operación se recorrió aún más:

“Nos dijeron que será hasta el 16 de mayo y eso porque hay complicaciones y que en dado caso… ellos nos dan la lista del material”.

Brenda relata que el personal médico dijo que la operación se realizaría ya sea con el apoyo del Metro o con los recursos de la familia.

Eso fue todo. La familia de Remigio Gayosso indica que hay otras tres personas —en una situación grave— internadas en el hospital Balbuena y aun así, no han recibido la visita del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sólo un intento extraño por sacar a Remigio del hospital General.

La madrugada del 5 de mayo, un grupo de paramédicos pidiendo la salida voluntaria del tío de Brenda.

“Eran de seguros de transporte pero ellos no dieron un sólo documento, sólo eran paramédicos… no los dejamos porque no tenían un acta que afirmara que se encargaban de los gastos”.

La tristeza

“Él tiene dos niñas que se quedaron esperando en casa. Está consciente, no perdió el conocimiento en el accidente”.

Además del estado físico de Remigio, quien tiene 42 años de edad, también está su estado mental y emocional. Hoy Remigio se encuentra triste por su familia y la incertidumbre de dejar a sus dos peques solas.

Brenda nos dice que a tres días de la tragedia en la Línea 12, apenas se enteraron que el Locatel es un medio para contactar con las autoridades —junto con otras familias, enviaron un acta a “Servicio Social” pero no ha habido otro tipo de contacto.

Lo que ahora sigue para la familia Gayosso Rosales es consultar con abogados para ver de qué manera puede acelerar la operación.

“Están haciendo esperar mucho, no sólo a mi tío, no les están dando un seguimiento para el tipo de lesiones, no es cualquier lesión, no es un raspón”.

“Todos los familiares reciben acompañamiento”: Protección Civil CDMX

De acuerdo con Protección Civil CDMX, 75% de las personas hospitalizadas está estable y 5% en situación grave, además de que 31 personas fueron dadas de alta el 4 de mayo.

Ahí, la secretaria aseguró que las familias de las víctimas han recibido el acompañamiento del gobierno capitalino.

“Todos los familiares reciben el acompañamiento y apoyo del gobierno de CDMX, DIF, Comisión de Víctimas y se les dará todo el apoyo que sea necesario, si hay alguien que no ha sido contactado, que se comunique al Locatel”.

Sin embargo, a partir del 4 de mayo se han escuchado voces que dicen lo contrario.

Este 5 de mayo, Sheinbaum “ofreció” estos teléfonos para que las familias de los sobrevivientes contacten con el gobierno: