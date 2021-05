Sheinbaum ofrece números telefónicos para la atención de víctimas de la Línea 12

Por medio de redes sociales, familias de personas que resultaron heridas o fallecidas tras el colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México han denunciado que no están recibiendo el apoyo del gobierno capitaliano o que de plano sus familiares no reciben la atención médica que necesitan porque no hay insumos en los hospitales.

Durante la conferencia de prensa de este 6 de mayo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció tres números telefónicos que están conectados directamente a una mesa de atención que trabaja desde la oficina de la Jefatura de Gobierno.

Estos teléfonos son para los familiares de víctimas o cualquiera que haya resultado afectado por el colapso y no haya tenidos una atención adecuada por medio de Locatel o de alguna otra instancia.

55 53 45 80 66

55 53 45 80 65

55 56 16 02 55

La funcionaria explicó que con esto estará atendiendo de manera personal cada uno de los casos en esta mesa de atención que está siendo coordinada por un asesor de Sheinbaum, Ernesto Alvarado, y en la que participa la Comisión de Víctimas, el DIF, la Secretaría del Bienestar y otras instancias del gobierno.

“No hay atención para las víctimas”

Por medio de redes sociales nos hemos enterado de las denuncias de los familiares de heridos y fallecidos tras el colapso de la Línea 12 que no han recibido la ayuda urgente que necesitan.

La madre de Nancy y Tania Lezama denunció que su hija no había recibido ninguna intervención a pesar de que tiene la columna rota, una hemorragia interna y fractura de cráneo ¿por qué? Porque el hospital no tenía los insumos.

🚨La madre de Nancy y Tania Lezama comparte con Excélsior que su hija Tania no ha recibido ninguna intervención tras quedar con la columna rota, hemorragia interna y fractura en el cráneo por el accidente de la #Línea12​

Vìdeo de Selene Alonzo Romero. pic.twitter.com/xJxwZ9eb3o — Itza (@ItzaTerron) May 5, 2021

Animal Político reveló que Tania tuvo que pasar por 4 hospitales antes de que le hicieran una cirugía de pelvis.