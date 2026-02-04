Línea 2 del Metro: Habrá cierres parciales y horarios especiales por remodelación

Lo que necesitas saber: Habrá trabajos en 16 estaciones, pero sólo tres tendrán afectaciones que implican cierres parciales y horarios especiales

La Línea 2 del Metro también tendrá una remodelación en los próximos días y es mejor que alguien te avise que tres estaciones van a tener afectaciones en sus horarios. Vaya, de plano cerrarán un día de la semana.

Foto: Cuenta oficial “Metrocdmx” (Facebook)

Anuncian remodelación en la Línea 2 del Metro

Clara Brugada y Adrián Rubalcava anunciaron la remodelación en la Línea 2 del Metro este 3 de febrero en conferencia de prensa. Hablamos de la Línea que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, la azul.

Pasa que es parte de los trabajos para tener la CDMX al cien para el Mundial 2026, y le van a meter unos mil millones de pesos a la Línea 2 de los 1,500 millones totales que se destinarán a toda la ciudad para la Copa del Mundo.

¿Qué estaciones tendrán afectaciones por la remodelación de la Línea 2 del Metro?

Aquí viene lo bueno y lo que realmente le importa a la gente de a pie que nos movemos todos los días para llegar a la chamba. ¿Cerrarán estaciones? ¿Cuáles? ¿En qué horarios?

Porque si bien los trabajos se realizarán en 16 estaciones en total (Tasqueña, General Anaya, Ermita, Portales, Nativitas, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Pino Suárez, Zócalo/Tenochtitlán, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución), sólo tres de ellas tendrán afectaciones.

Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad son las tres estaciones que tendrán afectaciones por los trabajos que se harán en la Línea 2 del Metro.

son las tres estaciones que tendrán afectaciones por los trabajos que se harán en la Línea 2 del Metro. Dichas afectaciones implican terminar el servicio más temprano, con horario especial de las 05:00 a las 22:00 horas de lunes a viernes, y hasta las 20:00 horas los sábados.

con Esas tres estaciones permanecerán cerradas los domingos.

Foto: Cuenta oficial “Metrocdmx” (Facebook)

¿A partir de cuándo habrá cierres en Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad?

Antes di que nos avisaron, eh, porque ya es la siguiente semana. Los trabajos comienzan a partir del lunes 9 de febrero, y desde ese día tendremos los mencionados cierres parciales en Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad.

De nuevo, también habrá intervención en otras 13 estaciones, pero de momento todas esas operarán con horarios normales. Es posible que tengan cierres parciales u horarios especiales más adelante y te avisamos a tiempo si lo hacen.

¿Qué trabajos se harán en la Línea 2 del Metro?

Pffff, van a meterle mano a todo, pero a continuación la lista un poquito mejor explicada:

Renovación de cárcamos en las estaciones Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita para prevenir inundaciones dentro de la estación.

Renovación total de los 38 kilómetros de la red contra incendios (703 gabinetes hidrantes, 208 válvulas, 31 tomas siamesas, instalación de bombas jockey de última generación y la modernización de dos cuartos de máquinas).

Rectificación y nivelación de distintos tramos del sistema de vías, incluyendo la compactación de balastos y cambio de durmientes, para evitar “brincos” y vibraciones del tren.

Modernización del sistema eléctrico, electrónico y de señalización (transformadores, rectificadores, cableado, interruptores y equipos de pilotaje automático).

Instalación de 800 cámaras de videovigilancia y fortalecimiento de los sistemas de monitoreo en tiempo real.

Modernización de 28 trenes (iluminación LED, rehabilitación de ventilación, renovación de asientos, mantenimiento a bogies, kits diferenciales y mejoras generales).

Foto: Cuenta oficial “Metrocdmx” (Facebook)

Ponte buzo o buza si usas esas tres estaciones para que no te extrañe encontrarlas cerradas antes de lo normal. De nuevo: Son Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.