Lo que necesitas saber: Es un hecho que habrá cierre de estaciones en la Línea 3 del Metro mientras se realizan las obras de remodelación.

Si sueles hacer uso de la Línea 3 del Metro, todavía tienes un buen rato para disfrutar de ella sin bronca. Ya se reveló la fecha exacta en que iniciarán las obras de remodelación, y será a mitad del 2026, después del mundial.

Y aunque todavía falta un rato para eso, el gobierno de la CDMX dará el banderazo a las remodelaciones en los próximos días… con trabajos en la terminal Universidad.

Foto de la Línea 3 del Metro de la CDMX // Facebook:Metrocdmx

Ya hay fecha para iniciar la remodelación de la Línea 3 del Metro. ¿Cuándo es?

Vamos sin tanto preámbulo con la fecha: Los trabajos de remodelación de la Línea 3 del Metro comenzarán a mitad del año, justo después del mundial.

Y no, ya no será hasta diciembre del 2026 como había dicho la jefa de gobierno de la CDMX. Así que para este momento, hablamos de que falta menos de un año para que la línea que corre de Indios Verdes a Universidad se vea afectada por las labores con el cierre paulatino de estaciones.

De acuerdo con el gobierno chilango anunció que los trabajos comenzarán los próximos días (sin dar fecha específica) y en los próximos seis meses se adecuarán las instalaciones para ahora si, dar paso a la gran intervención de la Línea 3.

Además, dejaron claro que que esta primera fase de intervención iniciará en la estación Universidad y será en los garajes, talleres y estacionamientos de la terminal, por lo que no afectará el servicio (de mientras).

Foto de la Línea 3 del Metro de la CDMX // Facebook:Metrocdmx

¿Qué trabajos se realizarán en la remodelación de la Línea 3 del Metro?

En redes sociales, Clara Brugada recordó cuales serán los trabajos de remodelación con la que buscarán garantizar su operación durante los próximos 50 años.

“Tendrá 45 nuevos trenes, la modernización total de sus 21 estaciones y la renovación de vías, túneles, sistemas eléctricos y señalización“, compartió.

Pues a prepararse, porque siempre sí habrá estaciones cerrada y aunque tienen revisto terminar las obras a finales de 2028, si pasa lo mismo que con la Línea 1, en una de esas la Línea 3 del Metro sigue en remodelación para 2029 o 2030. ¡Le vamos a sufrir!