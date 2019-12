El vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, acaba de anunciar que el secretario de dicha dependencia aceptó formalmente la renuncia de Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, embajador de México en Argentina, por motivos de salud.

“El secretario de Relaciones Exteriores, @m_ebrard, ha aceptado la renuncia del Emb. Ricardo Valero por motivos de salud. El Sr. Valero continuará su tratamiento con el apoyo de su familia. La @SRE_mx le desea una pronta recuperación.”, se puede leer en un tuit publicado por Velasco.

Marcelo Ebrard, por otra parte, reconoció al ahora ex embajador deseándole una pronta recuperación. “Ricardo Valero es una gran persona, está sujeto a tratamiento neurológico, le deseo pronta recuperación”, expresó el canciller a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de twitter.

Óscar Ricardo Valero Recio Becerra se hizo muuuy popular recientemente por una razón un tanto penosa, el supuesto robo de un libro en la librería El Ateneo, ubicada en Buenos Aires, el pasado 26 de octubre del presente año.

Luego de que Infobae diera a conocer una investigación donde se presentó el video del aparente robo, Ebrard mandó traer desde Argentina al embajador, anunciando que de comprobarse la penosa acción, Valero sería destituido inmediatamente de su cargo.

Al respecto, Andrés Manuel López Obrador pidió que no se “linchara” al embajador unos días después, argumentando que se trata de “un diplomático de carrera y un hombre con mucha cultura”. No obstante, la acusación del intento de robo de un libro no fue el único caso que involucraba a este señor, pues posterior a eso salió a la luz una situación similar pero con una camisa en el aeropuerto de Argentina, justo antes de volver a México por instrucción de Marcelo Ebrard, el pasado 10 de diciembre.

¿Serán esos los problemas de salud de los que hablan? 🤔