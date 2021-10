Hace unos meses, en Chile, hubo una movilización internacional por la violencia y la represión. Uno de los puntos más indignantes de aquella ocasión fue que la policía disparaba a los ojos de los manifestantes… y ahora, escenas similares se presentan en México.

Específicamente en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Desde hace algunos días la situación estaba tensa en la construcción de uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno. Algunos trabajadores acusan falta de pago de sueldos, extorsiones y movidas “en lo oscurito” de grupos sindicales.

Este miércoles, 13 de octubre, pararon la obra de la refinería de Dos Bocas para hacer una manifestación pero se encontraron con la intervención de la policía estatal de Tabasco y algunos elementos de la Marina. ¿El resultado? La represión de los trabajadores.

Entre los videos que han circulado en redes sociales, uno de los más alarmantes es el de un trabajador que recibe un disparo de bala de goma en el rostro. “¡Voy a perder mi ojo, malditos!”, grita mientras está en el piso.

“¡Voy a perder mi ojo, malditos!”. Así la respuesta de las autoridades federales ante la protesta del personal que trabaja en la próxima refinería de Dos Bocas, Tabasco. Pero ya no hay represión, dicen. pic.twitter.com/MssMde1ect — Oscar Balmen (@oscarbalmen) October 13, 2021

Otras escenas mostraban a los elementos de la policía de Tabasco con escudos y a los marinos armados lanzando gas lacrimógeno a los manifestantes de la refinería de Dos Bocas.

En otra imagen sobre la protesta reprimida en la refinería de Dos Bocas, se ve a un trabajador herido con una bala en la espalda baja.#DosBocas pic.twitter.com/e76bDHZqiT — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 13, 2021

También vimos cómo algunos trabajadores —con overol naranja— salen heridos de las extremidades y algunos más con disparos en la espalda y el abdomen.

¡Problemas en el Paraíso! Trabajadores de la refinería Dos Bocas que se fueron a huelga se enfrentaron con elementos antimotineshttps://t.co/cEYHnFXilr pic.twitter.com/nCu6g4qQzt — EjeCentral (@EjeCentral) October 13, 2021

Las denuncias en Dos Bocas

A grandes rasgos, los trabajadores de Dos Bocas de la empresa ICA Fluor acusan que no reciben completo su salario.

Denuncian que no les pagan horas extras, que son extorsionados por los líderes sindicales, que les recortan su tiempo de comida a la mitad y que son amenazados con perder su empleo si los denuncian.

“Un grupito”, dice Nahle

Para acabarla de amolar, las autoridades han señalado que ya todo está controlado. Durante una entrevista banquetera, Rocío Nahle —secretaria de Energía y principal rostro de la construcción de la refinería en Dos Bocas— dijo que se había tratado solo “de un paro de labores”.

“Son 10 personas que están con esto y no vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante”, dijo la funcionaria federal.

“No vamos a permitir que un grupito con una intención particular afecte a una obra tan importante que le está dando empleo a más de cien mil personas”, declaró Rocío Nahle, titular de Energía #Video: ⁦@pedrovillaycana⁩ pic.twitter.com/yO1DWKPzkQ — El Universal (@El_Universal_Mx) October 13, 2021

¿Sobre los heridos? Aseguró que no había heridos y que había tres personas detenidas, parte de los trabajadores de Dos Bocas. Por su parte, AMLO, que se pronunció al respecto en su conferencia matutina, dijo que se trataba de una disputa sindical y de contratos colectivos.