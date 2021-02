Rescataron a 3 cubanos de una isla tras 33 días de solo comer cocos en EUA

Aunque parezca sacado de una película y por muy increíble que parezca, este caso es real. El pasado 9 de febrero, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 3 ciudadanos cubanos que estaban varados en Cayo Anguila, una isla en las Bahamas.

Se trata de dos hombres y una mujer que estuvieron en la isla por 33 días alimentándose solo de cocos, ratas y caracolas. Inmediatamente luego de su rescate fueron trasladados al Centro Médico de Lower Keys, en Florida, para recibir atención.

Afortunadamente, de acuerdo con la BBC, ninguno tiene heridas de gravedad.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021