Un barco con 20 personas desapareció cerca del Triángulo de las Bermudas

El famoso y misterioso Triángulo de las Bermudas es un área que forma un triángulo entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, en Florida. Si unes estos puntos en el océano Atlántico verás que se forma un triángulo exacto de aproximadamente 1.1 millones de kilómetros cuadrados.

Esta zona ha registrado numerosas desapariciones que al momento no tienen explicación. Barcos y aviones que desaparecen sin rastro provocaron que surgieran infinitas teorías sobre lo que pasa en el también conocido como cementerio del Atlántico y ahora se suma un caso más.

El martes 29 de diciembre autoridades de las Bahamas alertaron a los vigilantes del distrito Siete de la Guardia Costera de Estados Unidos que un barco con 20 personas a bordo que se supone tenía que llegar a Lake Worth, en Florida, nunca llegó y no podían tener contacto con él. Había partido de Bimini, en las Bahamas y desde entonces nada se supo.

No. Inmediatamente después del reporte de desaparición y de que se confirmó que no había contacto con la tripulación de la embarcación. se inició el operativo de búsqueda en más de 32 mil kilómetros cuadrados alrededor de la zona que el barco tuvo que haber recorrido y donde pudo desaparecer. Sin embargo, después de 84 horas las autoridades determinaron terminar con la búsqueda sin ningún resultado.

La siguiente imagen muestra las rutas de búsqueda que se siguieron en torno a la ruta del barco y las zonas cercanas.

El capitán Stephen V. Burdian, jefe del Séptimo Distrito de la Guardia Costera, pidió a la ciudadanía que cualquier información que puedan tener sobre las personas a bordo y lo que pudo pasar, se comuniquen inmediatamente con las autoridades.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de las personas desaparecidas”, afirmó.

En la búsqueda participaron la estación aérea de la Guardia Costera Clearwater, la tripulación aérea de la Guardia Costera de Miami, la tripulación del guardacostas Margaret Norvel, el guardacostas Robert Yered, las unidades de superficie de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas, los activos aéreos de las fuerzas de rescate aéreo de las Bahamas y el activo aéreo de la Base de la Fuerza Aérea Patrick.

The @USCG suspended its search at approximately noon for the overdue vessel. Call 305-415-6800 w/ new info.

The Coast Guard & partner agencies searched approx. 17,000 square miles, roughly double the size of Massachusetts, for about 84 hours.

More here https://t.co/RyihpglT4w

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 2, 2021