Esta es la respuesta del IMSS al video del hombre que murió a las puertas de hospital

Luego de que en redes sociales comenzaron a circular algunas grabaciones donde familiares denunciaban que el Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, había negado atención médica a un hombre de 48 años de edad y que por eso había muerto, la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue que en ningún momento se le negó apoyo a esta persona.

¿Cuál fue la respuesta del IMSS a este caso?

Por medio de una tarjeta informativa, la dependencia indicó que ante las imágenes que se compartieron en redes sociales afuera de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación Dr. Victorio de la Fuente Narváez, su personal nunca le negó atención médica al hombre que perdió la vida.

Sí, la respuesta del IMSS fue que al momento de llegar este hombre junto a sus familiares, una médica lo atendió. Sin embargo, cuando presuntamente las personas gritaron que era sospechoso de COVID-19, la trabajadora de salud ingresó de nuevo al hospital para colocarse su equipo protección para seguirlo asistiendo.

No solo eso, según el Instituto, la persona ya no contaba con signos vitales cuando llegó al hospital, que no respiraba y que su cuerpo ya no se movía. Fue entonces que paramédicos lo revisaron y confirmaron que el hombre ya había muerto.

“Revisando los videos de la Unidad Médica de Alta Especialidad, se observa claramente que desde el momento que los familiares lo bajan del auto, el cuerpo se encontraba inerte y lo dejan sobre el pavimento”, se lee en la respuesta del IMSS.

Zoé Robledo pide investigación

Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló en conferencia de prensa que mandaba sus condolencias a los familiares de este hombre y que también ya había pedido a la directora del hospital, la Dr. Frida Medina, que se realice una investigación del presunto contagio de COVID-19 de esta persona.

Conferencia de prensa #IMSS​. 3 de febrero de 2021 https://t.co/BYgIsl5PDu — IMSS (@Tu_IMSS) February 3, 2021

*A partir del minuto 40:48 se pueden observar las declaraciones de Zoé Robledo

Sí, incluso señaló que esto podría relacionarse con una supuesta saturación de hospitales, “cuando esto no es así”. Esto último porque este centro de salud sufrió una reconversión por la emergencia sanitaria: “Ese hospital, que apenas acaba de incorporar el área COVID, sigue y ha tenido atención durante toda la pandemia”.

Finalmente, el director del IMSS comentó que deben investigarse también los síntomas que tenía el hombre cuando llegó al Hospital de Magdalena de las Salinas y que será la directora de este nosocomio quien dará más información.