¡Sóplenle! Pregunta sobre la comunidad LGBT+ deja “mudo” a Tinieblas en debate de CDMX

Ah no bueno, pues parece que en cuanto al tema de la política, Tinieblas es un buen luchador. Si no has entrado últimamente a Twitter, a lo mejor no has visto que el señor estuvo en tendencia por lo que le pasó en un debate que tuvo lugar el pasado jueves. Pero no te preocupes, la neta es que nos encanta el chisme y acá te traemos todo con lujo de detalle.

Tinieblas es candidato a la alcaldía de la Venustiano Carranza

Resulta que como a Tinieblas le dio por entrarle a la política (igual que a muchos otros famosos del espectáculo y del deporte) de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, pues esta semana le tocó participar en un debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

En dicho debate estuvieron presentes todos los candidatos a la Alcaldía de Venustiano Carranza, pero fue Tinieblas quien se llevó la noche y no por buenas razones. El candidato de Redes Sociales Progresistas fue el gran protagonista por cómo reaccionó cuando lo cuestionaron sobre la comunidad LGBT+.

Pamela Cerdeira, quien dirigió el debate junto a Patricio Cabezut, le preguntó al exluchador cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTTTIQ en la Venustiano Carranza.

Y así su respuesta…

Pero todo indica que Tinieblas no estaba preparado para esa pregunta, porque luego de que su cerebro se apagara por varios segundos y de que le repitieran la pregunta, decidió que ese tema no le gustó y mejor habló de cómo trabajará para disminuir la violencia contra las mujeres.

“Espérame; creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer. Muchas mujeres de veras se quejan de que no ha habido una protección para ellas. Yo les he dicho que llegando a alcalde, yo las voy a proteger, porque hay mucha inseguridad”, respondió.

A su favor puedo decir que es una persona mayor y le pregunté algo que no esperaba. 😬 pic.twitter.com/HkSmosdbhl — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) May 22, 2021

Y pues sí, está muy chido que prometa protección a las mujeres de la Venustiano Carranza, pero eso no fue lo que le preguntaron y la banda en redes sociales no dejó pasar lo ocurrido. Claramente Tinieblas no tiene idea de a qué se refería la moderadora cuando mencionó comunidad LGBTTTIQ, y le tiraron bonito por eso.

El cerebro del Tinieblas:

“¡Tú quédate si quieres, yo me voy!” 💨🧠 pic.twitter.com/Yd4XLWBP5g — Simpsonito (@SimpsonitoMX) May 22, 2021

Vamos tinieblas di algo inteligente…. pic.twitter.com/H5ikZg8gpX — JC (@JC_S20) May 22, 2021

El cerebro de Tinieblas después de la pregunta: pic.twitter.com/P4hoioX1dC — αпα ρασℓα ❀ (@Equissoypao_) May 22, 2021

El cerebro de *Tinieblas* cuando le preguntan por la comunidad 🏳️‍🌈 : pic.twitter.com/VeWl1lYx8N — Cloudy💜 (@NubiaArizaga2) May 22, 2021

“Hay madres solteras que no tienen qué comer y eso es injusto, nosotros debemos de proteger a las madres solteras, también a las madres que en realidad han batallado para tener un trabajo, hay que darles incentivos, hay que apoyarlas para un empleo. ¡Eso es lo que yo haría!”, finalizó el candidato de RSP como respuesta a la comunidad LGBT+.

En fin, así los candidatos de nuestra querida ciudad…