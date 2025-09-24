Lo que necesitas saber:

La obra de casi cuatro metros, contaba con inscripciones que nombraban a la escultura ‘Best Friends Forever‘ (Mejores amigos por siempre).

Al mismo estilo de Bob y Patricio, una estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein agarrados de la mano apareció frente al Capitolio en Washington. El gobierno ya retiró la obra titulada ‘Best Friends Forever’ (Mejores amigos por siempre).

retiran-escultura-trump-epstein-tomados-mano-aparecio-washington-2
Estatua de Trump // Foto: Getty Images

Retiran escultura de Trump y Epstein tomados de la mano que apareció en Washington

Una imagen peculiar de Donald Trump y Jeffrey Epstein le ha dado la vuelta al mundo… frente al Capitolio en Washington, apareció una escultura del presidente de Estados Unidos y Epstein tomados de la mano.

La obra de casi cuatro metros fue instalada este martes de manera anónima y contaba con inscripciones que nombraban a la escultura ‘Best Friends Forever‘ (Mejores amigos por siempre).

Como era de esperarse, las estatuas del presidente estadounidense y Jeffrey Epstein sufrieron el mismo destino que las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro en la alcaldía Cuauhtémocfueron retiradas.

retiran-escultura-trump-epstein-tomados-mano-aparecio-washington-1
Estatua de Trump // Foto: Getty Images

Y… ¿Realmente eran mejores amigos?

Aunque tarde, la estatua aparece después de las grandes controversias en las que Donald Trump entró debido a su cercana relación con Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual de menores y tráfico de personas.

Por si no lo recuerdan, el presidente Trump estaba acusado de estar dentro de la supuesta “lista de clientes” relacionada con la red de explotación que tenía Epstein.

Su historia juntos se remonta a años atrás, y aunque nunca acusaron al presidente de ningún delito relacionado con el financiero, es innegable que en algún momento fueron cercanos… tanto, que incluso el propio Epstein se autonombró “mejor amigo de Trump”.

A Trump le avisaron que está en los archivos de Epstein pero no lo divulgaron

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

El caso Lex Ashton y cómo la violencia incel ya llegó a las escuelas mexicanas

El caso Lex Ashton y cómo la violencia incel ya llegó a las escuelas mexicanas
Expertos nos explican qué pasa con la falta de reglas para el transporte de carga en CDMX

Hasta eso cobran: Abogados del Gobierno CDMX piden “comisiones”, reclaman víctimas de explosión de Iztapalapa
trump-acusa-onu-sabotear-discurso-1

Y sigue… Trump acusa a la ONU de sabotear su discurso
MTU: ¿Qué es el nuevo límite de transferencias bancarias y cómo configurarlo?

MTU: ¿Qué es el nuevo límite de transferencias bancarias y cómo configurarlo?

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook