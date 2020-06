“Será muy pronto”: Trump dice que se reunirá con AMLO en la Casa Blanca

Luego de año y medio en el poder, por fin AMLO saldrá de México para una visita de Estado… quien sabe si de buena gana, ya que hace unos días dijo que ni para el inicio del T-MEC iba a ser posible viajar fuera del país. Pero bueno, ni modo que le haga el feo a Trump.

Como parte de su campaña de reelección, Donald Trump estuvo ayer en el estado fronterizo de Arizona… y, como era previsible, se la pasó hablando de la construcción de su “precioso muro” y sobre asuntos migratorios. Precisamente, al mencionar que su administración ha conseguido reducir el flujo de migrantes provenientes del sur, fue que el republicano se acordó del presidente de México y la próxima reunión que tendrá con él.

“Hemos implementado acuerdos innovadores con México. Quiero agradecer al presidente de México. Es un gran tipo. Creo que vendrá a Washington, a la Casa Blanca, muy pronto”, aseguró Trump en conferencia de prensa en Yuma, Arizona. Y ya… fue lo único que Trump dijo sobre AMLO. Sin embargo, para darnos una idea de qué hablarán en su encuentro, sólo basta con ver sobre lo que habló ayer, cuando estuvo cerca de México.

Para empezar, presumió que la migración ilegal proveniente de la frontera sur ha disminuido 84% con respecto a los números que se manejaban en 2019. “Mi administración ha hecho más que cualquier otra administración en la historia para asegurar nuestra frontera sur”, aseguró Trump, luego de señalar que, hasta el momento, se han construido más de 350 kilómetros de muro fronterizo. “Es la estructura de muro fronterizo más potente y completa en cualquier parte del mundo”, alardeó.

