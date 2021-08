“Me quiere fregar a la mala”: Dice Anaya que AMLO lo quiere encarcelar porque le enojan sus videos

¡Ah, caray! ¿Ricardo Anaya sigue haciendo videos? Pues sí, sigue muy activo en redes sociales subiendo y subiendo videos con eso de que quiere ser presidente de México para cuando AMLO se vaya. Y aunque hace poco dejamos de prestarle mucha atención, el último sí está medio delicado.

Ricardo Anaya publicó un nuevo video este sábado y no sólo se le fue con todo al actual mandatario. Esta vez aseguró que AMLO tiene toda la intención de “quitarlo de su camino”, pues asegura que lo quiere meter a la cárcel porque, dice, “le enojan mucho sus videos”.

“Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, escribió en el tuit donde subió el video.

Anaya asegura que AMLO lo quiere meter a la cárcel agarrándose del caso Lozoya

Y es que Anaya no se midió en su nueva crítica contra el Presidente. Mencionó que básicamente todo su Gobierno es un fracaso, le recordó los escándalos que han tenido sus hermanos por eso de recibir dinero (acá se refiere a Pío López Obardor y Martín López Obrador) y hasta lo comparó con un par de históricos dictadores que han gobernado nuestro país.

“Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo. Está enojado por los videos que publico cada semana”, dice Anaya al inicio de su mensaje.

EL excandidato del PAN, que perdió muy gacho contra AMLO en la última elección presidencial, aseguró que la 4T está usando la declaración de Emilio Loyoza para inventarle delitos. Dice que más o menos hace un mes, la Fiscalía tenía todo listo para iniciar un proceso en su contra por “instrucción desde Palacio Nacional”.

“Si eres incómodo para un presidente que está obsesionado con tener todo el poder, que no soporta que lo critiquen, que nos ha dicho que estás con él o estás contra él, pues la salida es esa: quitarte del camino, fregarte a la mala”, expresó.

Dice que saldrá del país para evitar la persecución

Pero acá lo viene más grave de su denuncia. Ricardo Anaya pidió comprensión a quienes lo siguen y apoyan (si hay alguien por ahí, levante la mano), ya que saldrá del país para evadir la persecución de AMLO. Recordó, además, que “lo mismo” sucedió cuando Benito Juárez tuvo que salir hacia EE.UU. ante la persecución de Santa Anna, y cuando Francisco I. Madero pasó las mismas por culpa de Porfirio Díaz.

“Esta no es ni remotamente la primera vez que un presidente así, autoritario y gandalla, obliga a sus opositores a tomar medidas extremas“, menciona, antes de poner lo ejemplos de Juárez y Madero. “Y no te confundas, Andrés Manuel, yo no me estoy comparando con Benito Juárez o con Madero, no. ¡Te estoy comparando a ti con Santa Anna y con Porfirio Díaz! Te pareces tanto a ellos en lo autoritario, en lo megalómano y sobre todo, en lo mentiroso”.

Ah pero eso sí, Anaya advierte que cuando limpie su nombre desde el extranjero y demuestre que el gobierno de AMLO le quiere sembrar delitos, regresará triunfante a recorrer los municipios del país (digo, por si alguien en la audiencia anda al pendiente y espera su llegada).