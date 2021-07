Después de las reacciones de David León, excoordinador Nacional de Protección Civil, e incluso Mario Delgado; le tocó a AMLO declarar sobre el video difundido por Latinus y protagonizado por su hermano Martín Jesús López Obrador y el exfuncionario.

¿Qué dijo el presidente? En la mañanera de este viernes (9 de julio), AMLO dijo que el video donde Martín Jesús Obrador aparece recibiendo 150 mil pesos de mano de David León era un asunto personal —que supuestamente los medios oficialistas intenta convertir en político.

Van las declaraciones de AMLO.

“Fue un trato personal entre David León y mi hermano”: Así la respuesta de AMLO sobre video de Latinus

“Creo que la intención pues es perjudicarme o tratar de perjudicarme, es la campaña negra de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a esto. Pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos, este video de ayer corresponde a otros videos de otros tiempos, entiendo que es un asunto personal y lo están convirtiendo en un asunto político

Fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se junta para hacer ver de que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierto, así de sencillo”.

De paso, AMLO insistió en el discurso de que se investigarán los casos de corrupción, independientemente sobre quién caen las acusaciones.

“También decir, si hay un delito, sea quien sea, debe ser castigado”.

AMLO también acusó que estos videos surgen en medio de muchos intereses donde está relacionado un “periodismo oficial vinculado con el poder”.

Y sobre el periodista Carlos Loret de Mola —de Latinus— mencionó que debería estar “preocupado” por la detención de Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón y acusado por presunta tortura en el caso de Los Zodiaco.

Así, con el asunto del montaje en la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez en 2005 y el montaje del operativo, AMLO intentó cerrar este rollo de los videos, asegurando que son ataques y que estos son símbolo de que su gobierno está trabajando.

“Es la reacción por todo lo que estamos haciendo, cuando ya no me ataquen me voy a preocupar. Si no hay ataques es porque no estamos cambiando las cosas”.

El video

De acuerdo con la info, este video es de 2015, año en que Morena participó por primera vez en una elección como partido político y época en que David León era operador del exgobernador Manuel Velasco.

En el video, grabado en la propia casa de David León, vemos al exfuncionario dándole 150 mil pesos en efectivo a Martín Jesús López Obrador (Martinazo).

Al respecto, con un tuitazo, el excoordinador de Protección Civil salió al paso y dijo que la entrega de dinero había sido un préstamo (sus ahorros) para el hermano de AMLO —quien se convirtió en el segundo familiar del presidente grabado con David León en la entrega de dinero… el primero fue Pío López Obrador.

Por aquí les dejamos la declaración completa del Peje: