“Es un pacto fuchi-caca”: Ricardo Anaya acusa que FGR miente en su investigación

Ricardo Anaya sigue con los videos y este 28 de septiembre publicó uno donde tachó la investigación de la FGR (Fiscalía General de la República) como “pura paja”, además de anunciar que publicará otros tres de aquí a la próxima audiencia con la justicia.

“La verdad, yo nunca fui el más simpático de la escuela, pero siempre fui bien matado”. Y así, el panista comenzó con una explicación de casi nueve minutos para acusar a AMLO de dirigir una investigación en su contra —que según Anaya podría costarle 30 años en la cárcel— y mentir.

Va lo más importante del primer video de una serie de cuatro.

Ricardo Anaya acusa que FGR miente en su investigación

“Muy poco de esto se refiere a mí, pero en lo que sí se refiere a mí, encontré un montón de pruebas de mi inocencia”.

¿Cuáles son estas pruebas? Pues, de las 76 cajas con 135 mil 388 hojas que la FGR le entregó a Ricardo Anaya —después de un rato y varias solicitudes—, el panista partió de la declaración que Emilio Lozoya hizo sobre la entrega del supuesto moche millonario para la aprobación de la Reforma Energética.

(Acá un breve paréntesis na’ más para recordar que la investigación de la FGR en contra de Ricardo Anaya se desprende de las declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien aseguró que repartió dinero de Odebrecht entre algunos legisladores para que la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto pasara).

Ahora sí: Anaya partió de que Lozoya dijo que la entrega del dinero fue en la Cámara de Diputados en 2014.

Peeeeero, el exdiputado del PAN aseguró que eso no pudo ser posible porque en esa época ya era diputado con licencia, ya no tenía acceso a la Cámara y porque en esas fechas él no estuvo en CDMX, sino en Querétaro.

Para eso, dijo que la FGR cambió la fecha de entrega del 8 de agosto a los días entre el 1 y 10, para que todo cuadrara.

Igual cuestionó que cómo iba a pedir moche por una reforma que el PAN también estaba promoviendo.

Acá dejamos el video completo para que escuches a detalle las pruebas de Anaya:

Entre prueba y prueba, Anaya siguió acusando a AMLO de orquestar una investigación para meterlo a la cárcel y que supuestamente hay un pacto entre el presidente y Emilio Lozoya.

“Un pacto perverso… y ese sí que es un pacto fuchi-caca por donde quiera que le veas”, dijo el ex candidato presidencial.