Pues que siempre no. Aunque el fin de semana Ricardo Monreal dijo claro lo que desde hace meses ha señalado (que como no lo quieren en Morena, va llevar su conciliador cuerpecito a otro partido), ahora se desdice y no sólo eso: pues que no está en sus planes salirse de Morena.

“Vamos a estar en la boleta y mi lucha va a seguir siendo dentro de Morena”, aseguró Ricardo Monreal, luego de que el fin de semana se volvió a correr la noticia de que, ahora sí, ya se va del partido para irse a buscar la candidatura presidencial de Va por México.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Respecto a lo de sus coqueteos con la oposición, Monreal dijo no querer irse al otro bando nomás para que se peleen por él. Tons, mejor se queda en Morena para ver qué sale. “No quiero ser un factor de división en ningún partido de esta coalición de Va por México”, declaró ante la prensa de Hidalgo.

Luego de lo anterior, presumió sus buenas relaciones con todos lo partidos, enumerando a los presidenciables de cada uno de ellos… ejemplo de que si en Morena la tiene difícil de entre los cerca de cinco presidenciables para ser el elegido para abanderar la candidatura presidencial, pues más en una posible coalición, donde – según una lista de AMLO – hay casi unos cuarenta nombres de posibles candidatos.

Foto: @Silvano_A

“Ni ellos me han invitado ni yo he tocado sus puertas. Yo estoy en un proceso de reflexión dentro de Morena, quiero agotar toda mi lucha y toda mi resistencia”, agregó Monreal.

Abuchean a Monreal en Hidalgo

Pos dirá misa, pero por las declaraciones que se ha aventado en los últimos días (más otras de meses anteriores), Ricardo Monreal lo único que ha conseguido es la animadversión de sus todavía correligionarios.

Ayer, 5 de diciembre, en Hidalgo, el senador fue abucheado en un evento de su partido. Ante la rechifla, Monreal sólo atinó a aplicar el “qué van a saber de democracia pin$%&es chamacos”.

“Sin reconciliación no hay nación”.

Vicente Guerrero, 1821 (1/2) pic.twitter.com/rIqPDvYZqz — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 5, 2022

“¡Dónde estaban hace 26 años, cuando iniciábamos la lucha! 26 años recorriendo ejidos, tocando puertas, nos escupían, éramos 20, 30, 50 y ahora es más fácil estar aquí y gritar desde el anonimato. ¡No actúen con arrogancia, nos hace mucho mal inculcar odio, furia, encono en la gente; el grito debe ser de unidad!”

Antes de eso, se dedicó a explicar el paso de Cuauhtémoc Cárdenas por 1988, cuando, precisamente, quiso democratizar al PRI y fue señalado, criticado e, igual que él, señalado de traidor…

FOTO ILUSTRATIVA: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

“¿Saben lo que decían en el PRI donde yo estaba en el 88? ‘Acusen a Cárdenas de traidor, porque es traidor a la Revolución, a su padre, al movimiento y al PRI’. ¿Saben lo que pasó? Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección de 1988. Cárdenas fue quien inspiró lo que ahora tenemos de trayectoria”.

Ya nomás le faltó decir “así como Cárdenas, yo ahorita”. Pues bueno, luego de un rato, los gritos terminaron y llegaron los aplausos. Esos sí le gustaron, obviamente. “¡Y miren, los aplausos son más que los gritos, y eso me queda en mi mente y en mi conciencia, porque eso es lo que quiere el movimiento!”.