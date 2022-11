Más bien la está haciendo cansada. Desde hace meses se especula sobre los acercamientos de Ricardo Monreal con la oposición. Ahora ya se ve más descaradote que nada y recientes declaraciones hechas para El País hacen ver que ya nomás es cuestión de días.

“Estoy en ese proceso de definición, no está tomada la última [decisión]”, comentó Ricardo Monreal para el diario español, mismo que hace unos días dio a conocer sobre las negociaciones entre la coalición “Va por México” y el líder de Morena en el Senado.

“Yo he platicado con todos los partidos, no me gusta avergonzarme de ello, porque no lo siento. Dialogar y platicar con grupos políticos distintos al mío no nos hace menos”, agregó Monreal luego de participar en una reunión interparlamentaria entre México y España… evento por el que dejó de unirse a la marcha de AMLO (aunque no le hubiera ido nada bien, según se vio por las porras que echaron varios de los asistentes).

En dicha reunión interparlamentaria también participaron Miguel Ángel Mancera y Santiago Creel. Este último, confirmó los acercamientos que líderes de la oposición han tenido con Ricardo Monreal. “Soy militante de Acción Nacional desde hace muchos años, pero México va por encima de mi partido”, comentó Creel al señalar que lo que se está haciendo con el todavía morenista es un plan de “reconciliación”.

Así como lo ha hecho en otras ocasiones, Ricardo Monreal criticó el favoritismo que hay para algunos personajes de la 4T. Esto, hablando de las aspiraciones a la candidatura presidencial para 2024. De acuerdo con el senador, los dados se están cargando a favor de la jefa del gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con El País, desde España Monreal aseguró que ha sido leal a Andrés Manuel López Obrador por años, por lo cual considera gacho ser blanco de descalificaciones de cara a la elección de candidato presidencial de Morena. “No soy de piel sensible (…) Y cuando orquestas por sistema este tipo de descalificaciones, tienes que pensar en tu permanencia, y eso es lo que estoy valorando”.

Según el diario español, de decidirse por la oposición, Ricardo Monreal no tendría la candidatura presidencial asegurada. Al igual que en Morena, deberá someterse a una elección interna en la que, de primera, se enfrentaría a presidenciables como Santiago Creel, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes… quizás la tendría más fácil que en Morena.

“Sí veo la posibilidad de una candidatura en Ricardo Monreal, como la veo en Santiago Creel, por parte del PAN (…) dos de los políticos más formados en nuestro país, y a nadie debería espantar”, comentó el coordinador de los diputados perredistas, Luis Espinoza Cházaro, también presente en la interparlamentaria celebrada en Madrid.