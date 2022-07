Y porque nadie, neta nadie, absolutamente nadie lo pidió…. Ricardo Monreal dio la nota en pleno domingo luego de lanzarse oficialmente como cantante. Sí, el morenista estrenó un rap (llamado #RapReal) de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

No es broma, Ricardo Monreal estrenó su propio rap

Te juro que igual que tú, por acá también nos quedamos con cara de “Khéeeee??!”, y algunos también así de “¡ay no!”. Pero no hay vuelta atrás, el rap ya existe y no queda más que conocerlo ahora sí que por el morbo.

Fue a través de sus redes sociales donde Ricardo Monreal compartió su propia canción, que viene siendo una especie de corrido suyo pero rapeado. El senador canta parte de su vida, creencias, logros y deseos para el futuro, mientras un coro repite y repite “Todos con Monreal”.

Cabe mencionar que si bien no estamos hablando del próximo Eminem, en las frases que se avienta Ricardo Monreal en su rap se nota que sí le trabajaron a eso de las rimas.

¿Quieres la muestra? Ahí te va una partecita de la rola:

“Hola soy Ricardo, senador con doctorado; el progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado. Yo sí soy de izquierda pero ese no es mi respaldo, lo es mi dedicación y el trabajo realizado. Aspirante desde abajo, la experiencia de mi lado; diputado, senador, gobernante de mi estado”,

Tienes que ver el video aunque sea por el morbo

¿Ahhhhh verdad que hay talento? Pero bueno, seamos sinceros, las letras no hacen justicia a cómo suena la voz de Monreal echándose el rap que seguro andará en boca de todos los próximos días.

No, no porque vaya a ser un éxito como “Mi bebito fiu fiu” o el “TE-FE-LI-CI-TO-QUE-BIEN-AC-TUAS…” de Shakira, sino porque no faltarán los memes, carrillas y comentarios sobre tan… tan… tan… ahhh dejémoslo en tan ‘peculiar’ rap.

Te lo dejamos por acá para que tú mism@ lo disfrutes… o no.

Y claro, algunas de las primeras reacciones que generó el rap de Ricardo Monreal.

Tu tío rapeando porque es "muy modersno". pic.twitter.com/2l56HUyxoz — ? Pollowsky  (@pollowsky666) July 10, 2022

«Sin frivolidades y sin poses; el político tiene que ser auténtico», dice @RicardoMonrealA justo antes de hacer una mega mamada electorera totalmente falsa e impostada. — Hernández (@monerohernandez) July 10, 2022