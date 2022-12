Hace unos días, Ricardo Monreal parecía ir en friega rumbo a la oposición… sin embargo, como ya vio que ni ahí tiene la candidatura presidencial segura, vuelve a pedir que le den chance en Morena. Pero está definido, dice… y sí: quiere ser presidente (y parece que no importa con quién ni cómo llegue)

En conferencia virtual, Ricardo Monreal se mostró ambiguo respecto a cuál bando se va. En lo único que sí se vio certero es en sus prras ganas de ser presidente. “Yo estoy definido: soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la presidencia de la República”.

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Monreal justificó su negativa a decir claramente si va a voltear bandera para irse con la oposición, bajo la idea de no quedarse como el perro de las dos tortas (bueno, él dijo que como “Juanito y el Lobo”)… sin embargo, todavía luce más posible su salida de Morena, ya que acepta que no es de los preferidos de AMLO (y, por tanto, del partido de que todavía es parte).

Hace unos días, la salida de Ricardo Monreal de Morena se veía más inminente que nunca. Sobre todo, luego de haber preferido asistir a un evento con la oposición en Madrid, en lugar de acompañar a AMLO a marchar por sus cuatro años de gobierno.

Captura de pantalla

“Ohhh, pero fue para una interparlamentaria”, dirán… pues sí, pero más que evento legislativo, parecía su lanzamiento como aspirante presidencial de “Va por México”.

“Yo he platicado con todos los partidos, no me gusta avergonzarme de ello, porque no lo siento”, aceptó Monreal en ese evento en el que estuvo flanqueado por Santiago Creel y Miguel Ángel Mancera.

En Madrid también, Ricardo Monreal anunció sus intenciones de armar una gira junto a Creel… que sería la “gira de la reconciliación”. Sin embargo, ya dijo que mejor no: “No hay planes, ni fechas, ni nada” , aclaró en la conferencia hecha de manera virtual por cuestiones de un probable contagio de COVID-19.

FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

“Le pido a la militancia no ha caso de este clima de hostilidad”, agregó el senador. “Yo no he sido otra cosa, sino fundador, defensor y constructor de este movimiento”.

El freno a lo que se veía como una franca huida de Monreal coincide con un par de aclaraciones de parte de Santiago Creel, uno de las principales voces de la oposición e, incluso, posible presidenciable. De acuerdo con el diputado del PAN, Monreal sería bienvenido en su grupazo… sin embargo, de eso a que luego, luego llegando sea candidato presidencial, pues no.

“Ya si él desea adoptar alguna otra aspiración fuera de la mesa, pues lo tendrá él que expresar y, por supuesto, los partidos de oposición tendrán cada uno que emitir su opinión y juicio”, señaló Santiago Creel.

“La mesa de diálogo y reconciliación no significa una mesa en donde se esté aceptando a un aspirante o a un precandidato. Significa un ejercicio que no existe en el país, fuera del Congreso”, agregó el panista, en referencia a la gira de “reconciliación” que parecía ya planchada desde Madrid.