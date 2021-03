¿Estás de acuerdo? Ricardo Salinas Pliego opina que “el INE debe morir pronto”

El Instituto Nacional Electoral (INE) se aventó una semanita de aquellas luego de todas las decisiones que tomó en los últimos días, especialmente las que afectan a Morena. Obvio, la 4T ya le cantó todos los tiros posibles en respuesta a sus decisiones, pero no son los únicos, pues Ricardo Salinas Pliego ya también salió a dar su opinión y segurito que a los consejeros no les gustó nadita.

Lo que dijo Ricardo Salinas Pliego

Resulta que en su canal de Telegram, el empresario (dueño de Tv Azteca, Banco Azteca, Elektra y de quién sabe cuántas cosas más), envió un mensaje para dar su opinión sobre el INE luego de que se habló mucho del Instituto en los últimos días.

Y es que el INE comenzó con su decisión de ponerle nuevas reglas a eso de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, cosa que a Morena no le gustó nada, pues su dirigente nacional acusó de prianistas a los consejeros por ello.

Y luego, pues vino la gotota que derramó el vaso. El INE decidió quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio (no, no por las acusaciones y denuncias de violencia sexual, por otra cosa… checa por acá la info).

Pero bueno, volviendo a Salinas Pliego, pasa que el empresario escribió que como ha escuchado bastante del INE, se puso a investigar qué onda y luego de eso, decidió dar su opinión. Dijo que podemos estar o no de acuerdo, pero que él opina que ya le llegó la hora al Instituto. Mencionó que anda preparando un documento con toda su opinión al respecto, pero que nos hará esperar hasta el próximo lunes para conocerlo.

“En los últimos días he estado escuchado el tema del INE y me puse a investigar, a informarme, a preguntar y me gustaría darles mi opinión… muchos pueden no estar de acuerdo, pero, como les digo, es MI OPINIÓN y se las comparto el lunes de forma amplia y la debatimos en Twitter, voy terminar de redactar un documento que inicié ayer. Por lo pronto, yo creo que EL INE DEBE MORIR PRONTO“. escribió (así con mayúsculas y toda la cosa).

¿Cómo ven al empresario @RicardoBSalinas ? En su grupo de telegram diciendo que “El INE debe morir pronto”.

¡Claro! Cómo es uno de los consentidos de la 4T, tiene que ponerse a disposición de su amo. pic.twitter.com/nGjQKiSB5P — Israel Hernández (@IsraHernandez_) March 26, 2021

Su respuesta a las críticas

Tras difundirse la opinión del señor Ricardo Salinas Pliego, naturalmente empezaron a salir todo tipo de comentarios a favor y en contra. Y claro, la mayoría de quienes no coinciden mencionan que era de esperarse que expresara tan delicada sentencia contra el INE, siendo que tiene una buena relación con la 4T.

Pero fiel a su estilo, el empresario no se quedó callado y contestó a varias críticas en Twitter de la manera que suele hacerlo cuando alguien se mete con él.

Siempre tiene que haber un llorón, yo TENGO DERECHO A OPINAR LO QUE ME DE MI GANA y si no le parece, no me siga, pero no sea delicada, ni chismoso. Entienda que aún en las diferencias hay que ser hombrecitos, dígame lo que usted piensa. Por cierto yo no necesito bules para nadar. https://t.co/sPqsSTbXdQ pic.twitter.com/as4RYVNgFT — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 26, 2021

Nombre aquí lo que sobran son… pantalones y palabra (y dinero 😎). Debe morir pronto el @INEMexico 😌!!!. https://t.co/KrK2eVixwQ — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 26, 2021

Pues así ustedes con lo de mis impuestos!! ¿Cuál es la diferencia? https://t.co/rRMBeJIOFM — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 26, 2021

Bueno, toca esperar a que dé a conocer su análisis completo sobre el INE para ver de qué va y cuál es su propuesta, ¿no?