“El Tribunal me hará justicia”: Salgado Macedonio convoca a movilizaciones tras decisión del INE

Luego de que el INE bajara de la contienda electoral a Félix Salgado Macedonio por unos asuntos de fiscalización —y de paso, multó a Morena con seis millones 573 mil 391 pesos—, el morenista descalificó al Instituto Nacional Electoral, en espera de que el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) solucione, a su favor, esta situación.

Esta mañana —26 de marzo—, en su cuenta de Facebook, Salgado Macedonio acusó que el INE se equivocó y calificó como grosera la sanción de retirar su candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena.

Aquí más o menos lo que publicó en redes:

“Estamos viajando en este barco de la libertad por Guerrero. Aquí, donde la patria es primero, le decimos al INE que se equivocó. La sanción máxima de retirar nuestra candidatura al gobierno del estado es grosera y arbitraria, síntoma de que estamos más fuertes que nunca. El INE es árbitro y no jugador.

A ellos no les compete decidir por un pueblo. Es por eso que confiamos en la decisión apegada a estricto derecho del TEPJF, que nos hará justicia. Seguimos en la lucha”.

Félix Salgado Macedonio convoca a movilizaciones pacíficas tras decisión del INE

Pero eso no fue todo. La reacción de Félix Salgado Macedonio no sólo se quedó en redes. El ex presidente municipal de Acapulco llamó a una movilización de manera pacífica para protestar contra la decisión del INE.

Desde Tecpan de Galeana, Guerrero —en un mitin con simpatizantes y militantes de Morena—, Salgado Macedonio explicó que la protesta será algo así como una jornada informativa para la ciudadanía en vez de la clásica toma de casetas.

Mientras tanto, Félix Salgado Macedonio sigue su campaña y anuncia que habrá movilizaciones pacíficas contra el retiro de su registro. Dice que hasta que lo notifiquen suspenderá sus actos públicos. pic.twitter.com/XOWlmE5ihu — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 26, 2021

“Como dijo aquel, se van a arrepentir, el Trife hará justicia al pueblo de Guerrero, miren, todos tranquilos, pero sí nos vamos a movilizar de manera pacífica. Ya orita, ya los encontré ahí afuera, con sus cartulinas: ‘INE, te equivocaste’ (…) Ya están en todo el estado, mañana hay que movilizarse, en todos los puntos carreteros, los cruceros”.

Además, explicó que una vez que le llegué la notificación de la cancelación de su candidatura —vía correo electrónico o a su cantón—, trabajará con sus abogados para impugnar la decisión del INE ante el Tribunal Electoral. Así los planes de Salgado Macedonio.

La decisión del INE

Aunque tanto Salgado Macedonio como Mario Delgado, dirigente de Morena, alegaron que el INE no podía cancelar su candidatura, porque el partido no registró a los precandidatos a la gubernatura de Guerrero ante las autoridades electorales, el Instituto les dio la vuelta.

Y mediante unas publicaciones en Facebook —contenido que el morenista publicó entre el 5 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021— determinó que el morenista ya estaba en actos de proselitismo.

Entonces, como no entregó los reportes de los gastos de su precampaña, el Instituto canceló su candidatura —eso no sucedió en Morena, partido que se supone revisó si Macedonio era el candidato correcto porque en su contra había al menos cinco denuncias por abuso sexual y violación.