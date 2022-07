¿Y cómo se comprobó que no es gay? Eso no fue necesario, ya que Roberto Yáñez perdió su curul no por ser desconocido por la comunidad LGBT+, sino por detectarse irregularidades en su toma de protesta.

“Se revoca el acuerdo parlamentario con fecha del 6 de mediante el cual se toma protesta como diputado al ciudadano Roberto Yáñez Moreno”, sentenció el Tribunal Electoral de Morelos, ordenando que el puesto lo ocupe Gabriela Sánchez Marín, quien representa a una comunidad indígena.

Foto: pixabay-Daniel_B_photos

Pero vamos por partes. De acuerdo con Animal Político, Roberto Yáñez llegó al puesto ni siquiera por elección, sino ocupando el lugar que, tras su lamentable muerte, dejó vacante su tío, José Yáñez Vázquez. Éste consiguió su curul por la vía plurinominal, representando a una comunidad indígena.

El tío de Roberto Yáñez murió en abril pasado. Así que alguien debía ocupar el cargo… alguien que, igual, pudiera representar a un grupo vulnerable. En teoría, la curul le correspondía a Gabriela Sánchez Marín, segunda en la lista de plurinominales… pero ahí es donde estuvo la irregularidad: se dejó que varios levantaran la mano para ocupar el cargo, dejando como ganón al buen Robert, quien aseguró ser miembro activo de la comunidad LGBT+.

Foto: Facebook/roberto.moreno.96

De inmediato, representantes de colectivos LGBT+ desconocieron a Roberto Yáñez… pero eso no impidió que el susodicho ocupara el cargo, gracias al acuerdo al que llegaron las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

No sólo la comunidad LGBT+ se inconformó. También lo hizo Gabriela Sánchez, quien impugno la decisión, alegando que Roberto Yáñez estaba detrás de ella en la lista de plurinominales. Y bueno, eso fue lo que acabó por quitarle el hueso al Robert.

Foto: Facebook/roberto.moreno.96

“Nos basamos en la Constitución Federal y sí establece que para el caso de que exista una vacante definitiva se debe de cubrir con el segundo lugar de la lista, en este caso la señora Gabriela Sánchez Marín, ocupa el segundo lugar además de que cuenta con la característica (autoadscripción) indígena”, determinaron los magistrados del Tribunal Electoral de Morelos.

Lo que hizo Roberto Yáñez no es un caso único. Eso de andar diciendo que se pertenece a grupos vulnerables, cuando en realidad no, se replicó varias veces en las pasadas elecciones. Uno de los casos más sonados fue el del fallecido exlegislador, Pedro Carrizales, El Mijis, quien aseguraba ser indígena, pero no pasaron sus papeles y ni a candidatura llegó. Se quedó en el mero registro.