Quitan candidatura a Pedro Carrizales “el Mijis” por no demostrar ser indígena

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dio a conocer que quitó la candidatura a diputado federal a Pedro César Carrizales Becerra, también conocido como el Mijis, ya que no pudo comprobar que era indígena. Sí, fueron las propias comunidades indígenas las que negaron que este político pertenecía a ellas.

¿Qué anunció el Tribunal Electoral?

Por medio de un comunicado de prensa, el Tribunal Electoral informó que quitaron la candidatura a diputado plurinominal a Pedro Carrizales, el Mijis, por no comprobar que era indígena. De hecho, las comunidades indígenas también lo denunciaron por falsificación de documentos, y primero indicó que pertenecía a una etnia y después a otra, por lo que la Sala Superior respaldó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, indicaron que por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó el registro a Carrizales para una diputación federal en representación de San Luis Potosí, luego de que los directores de asuntos indígenas de los municipios de San Antonio y Axtla de Terrazas negaron haber expedido las constancias que presentó Morena para acreditar la pertenencia del Mijis a una comunidad indígena.

Antes impugnaron el registro del Mijis

También señalaron que el pasado 9 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió el acuerdo que validó las diputaciones de acciones afirmativas, pero que Vicente Domingo Hernández impugnó el registro de Pedro Carrizales.

“A Carrizales Becerra lo acusan de violentar el derecho colectivo de la población indígena, pues no cuenta con una condición personal inherente ni una relación de pertenencia real a una comunidad culturalmente diferenciada en San Luis Potosí (una autoadscripción calificada). Y es que para hacer efectiva la acción afirmativa no bastaba con la manifestación de autoadscripción, sino que era necesario acreditar el vínculo con la comunidad por la cual pretendía postularse; incluso en su registro como candidato no aportó la documentación que lo acreditara como indígena“, apuntó el Tribunal sobre esta acción.

BOLETÍN | El #TEPJF revoca registro a Pedro César Carrizales como candidato a diputado plurinominal 📌Sin acreditar su pertenencia a una comunidad indígena, era postulado por Morena en el lugar correspondiente a la acción afirmativa para dicho grupo. 📰 https://t.co/MjWRui44mh pic.twitter.com/XMdmixHwnn — TEPJF (@TEPJF_informa) May 12, 2021

Finalmente, comentaron que Pedro Carrizales no pudo comprobar su vínculo con las comunidades indígenas y el INE fue omiso en el análisis y las constancias para avalar su registro, por lo que le quitaron su validez y dieron 48 horas a Morena para presentar una sustitución.