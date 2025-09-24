Lo que necesitas saber: "Es un domicilio contiguo a la del senador de la república Noroña", aseguró el secretario de Seguridad Pública de Morelos.

Poco duró el nuevo episodio en la vida de Gerardo Fernández Noroña, pues luego de que acusara que su polémica casa en Tepoztlán había sido robada… autoridades ya salieron a desmentirlo, asegurando que el robo fue en propiedad de su vecina.

Gerardo Fernández Noroña en conferencia / FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Autoridades desmienten robo a casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán

Poco le duró el cuenta a Noroña. El secretario de Seguridad Pública de Morelos, salió a aclarar la situación que había denunciado el senador… y es que resulta que la casa robada en el barrio de Santo Domingo, en Tepoztlán, no es la de el sino la propiedad de su vecina, Gisela “N”.

“Es un domicilio contiguo a la del senador de la república Noroña y donde ella menciona que le robaron siete chamarras y que se veía tal cantidad de cajones abiertas todo demás, quizás buscando documentación o papelería en su domicilio”, informó.

Conferencia del secretario de Seguridad Pública de Morelos // Captura de pantalla

También fue robado el domicilio de la mujer que le vendió su casa a Noroña

Es “grave y extrañísimo”, acusó Fernández Noroña al dar a conocer el robo a su “jaus” que, recordemos, ha sido el foco reciente de la polémica en torno al ya nada austero senador: dicha casita le costó 12 millones de pesos (los cuales sigue pagando a crédito).

De acuerdo con el breve mensaje de Gerardo Fernández Noroña, no sólo su casa fue robada… también la de la dueña, es decir, a quien le está pagando los 12 melones. “Emma está bien”, agregó, en referencia a su esposa, Emma Ocampo.

Las polémicas de la casa del senador

La casa de Fernández Noroña comenzó a ser un polémico tema de conversación tras revelarse que, según la propia declaración patrimonial del senador, ésta tiene un valor de 12 millones de pesos. ¿Y la austeridad? Pues, Noroña respondió a los cuestionamientos y reproches diciendo que él no tiene obligación de ser austero.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Tras darse a conocer el valor de la casa en Tepoztlán del legislador de la 4T, apareció otro problema: comuneros locales acusaron que la casita no puede ser objeto de procesos de compra-venta… por estar protegida por la resolución presidencial sobre tierras comunales de 1929.

Dicha resolución establece que, para que una propiedad sea cedida, la moción debe ser aprobada por la Asamblea General de Comuneros… cosa que no ha ocurrido con la casa de Fernández Noroña.