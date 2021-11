Y en Nueva York: Se incendia edificio cercano al Rockefeller Center

Lunes, inicio de semana y en Nueva York se registró un incendio en un edificio cerca del Rockefeller Center —precisamente por la cercanía, esta noticia salió de los medios locales y fue compartida en todo el mundo.

Hasta el momento se sabe que al menos siete personas resultaron heridas, de acuerdo con ABCde Nueva York, que explicó que todo sucedió en un edificio en construcción.

Este incendio comenzó por ahí de las 10:30 de la mañana (de este lunes 22 de noviembre), en el décimo piso de 49, en la 145 West 47th Street —allá en Manhattan—, súper cerca del Rockefeller Center, aunque poco se sabe de las causas.

De volada, los bomberos, policías y equipo de emergencia se lanzaron a este edificio en construcción envuelto en una nube de humo negro que se levantó por toda la zona, provocando que vecinos, transeúntes y la gente que tenía que ir a chambear por esos rumbos tomaran videos y los compartieran en redes.

Afortunadamente, los buenazos del equipo de bomberos pudieron contener y controlar el fuego, a pesar de lo complicado de la situación —es decir, por la altura en que tenían que trabajar y la nube negra que se formó alrededor y no dejaba ver nada.

Ahora lo que sigue es una investigación para conocer qué causó el incendio en un edificio en construcción en esta icónica zona de Nueva York.

🇺🇸⚡️A massive fire engulfed a building near the Rockefeller Center in New York, firefighters and police evacuated the building and development area. pic.twitter.com/xAZLFWLTk5

— The Rage (@MilitaryRage) November 22, 2021