Robles también quiere cooperar, FGR tiene cinco días para aceptar (o no)

A Lozoya no le fue tan mal; Ancira parece que la librará… y Rosario Robles ya vio burro y quiere el mismo viaje, porque lo de hoy es cooperar.

Aunque al inicio del proceso en su contra Chayito Robles juró que no colaboraría con las autoridades, ya vio que ahí está el pan y, en la última de sus audiencias, aceptó soltar toda la sopa a cambio de ser beneficiada con la reducción de una posible condena.

De acuerdo con Animal Político, dada la postura de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el juez que lleva el proceso suspendió la audiencia y ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) decidir si acepta (o no) el ofrecimiento de cooperación de Robles. Pero que no lo piense tanto: tendrá cinco días (máximo) para decir si sí o si no.

“¡Uhhhhh sopibecario!, desde hace tiempo Robles había ofrecido cooperar; tas re’ güey”, dirán muchos… y puede que sí, pero la orden del juez fue para meterle presión a las autoridades, dado que, aparentemente, no habían tomado con seriedad la petición de Rosario Robles respecto a aceptar su responsabilidad en las supuestas omisiones que permitieron el desvío de más de 5 mil millones de pesos, cuando fue titular de la SEDESOL y la SEDATU… para no ir a juicio, claro.

En la audiencia de ayer, el juez dictaría formal prisión contra Chayito Robles por las mencionadas omisiones, pero antes preguntó si no se había conseguido llegar a un acuerdo de cooperación. Los fiscales pusieron sus respectivas caras de güey y, entonces, el juez lamentó el nivel que traen los representantes… sobre todo la FGR, ya que fue la primera en asegurar que estaban abiertos a buscar una forma anticipada del proceso contra Robles.

En fin, pese a que se dijo que la Fiscalía tiene cinco días para resolver la cooperación de Robles, será hasta el 27 de febrero cuando habrá una nueva audiencia intermedia para la exsecretaria de Desarrollo.