“Soy presa política”: Rosario Robles asegura que le pidieron acusar a EPN y Luis Videgaray

Casi a la par de la difusión los videos de EPN en Italia —en los que una mexicana le gritó “ratero”—, El Universal publicó una entrevista entre Rosario Robles y el periodista Héctor de Mauleón. Ahí, la exfuncionaria aseguró que le pidieron acusar a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray para medio librarla.

Un poco la pedrada al caso de Emilio Lozoya (exdirector de Pemex), quien al llegar a México soltó unos nombres de exfuncionarios relacionados con el caso de la empresa brasileña Odebrecht y hasta el momento no ha pisado la cárcel.

Ahí la comparación que Robles mencionó durante la entrevista.

Rosario Robles asegura que le pidieron culpar a EPN y Luis Videgaray

“Hubo una propuesta, yo no sé si directamente venía del abogado que en ese momento estaba siguiendo alguno de los casos, que me pedían concretamente que incriminara a personalidades del gobierno anterior y yo por supuesto no estoy dispuesta a incriminar a nadie en situaciones que son absolutamente falsas”.

¿Quiénes eran estas “personalidades”?

Según Robles, nada más y nada menos que Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray —que de hecho, ya fueron mencionados en la declaración de Lozoya y sobre quienes la FGR podría abrir una carpeta de investigación por presunta delincuencia organizada.

La exjefa de Gobierno de CDMX ya lleva dos años en prisión preventiva, pero todo se trata de una venganza política.

Pero, ¿y La Estafa Maestra? ¿Qué hay del caso de los desvíos de recursos a través de varias secretarias, entre ellas las que Robles dirigía?

Pos nada. O bueno, eso aseguró al decir que lo único que hay es una investigación periodística —realizada por el equipo de Animal Político—, pero no hay nada judicial.

“Lo que hay es una investigación periodística, no una investigación judicial que acredite que hubo contratos simulados, con triangulación de recursos hacia las universidades”.

“El presidente sabe que soy inocente”

No podía faltar AMLO en esta conversación y al ser cuestionada sobre el presidente, Chayo dijo que es una persona que ya no conoce… pero que al chambear durante un buen de tiempo juntos, Andrés Manuel López Obrador puede saber que ella es inocente.

Más o menos esto fue lo que aseguró:

“El Presidente sabe que yo soy inocente, sabe que no tengo un peso mal habido. Hay poca gente que me conoce bien en la política, una de ellas se llama Andrés Manuel López Obrador”.

Por lo pronto, Rosario Robles seguirá en prisión preventiva en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla a la espera de que la Fiscalía General de la República avance en el caso o intentando meter más recursos para salir de prisión.

Si quieren leer la entrevista completa, por ACÁ les dejamos el enlace.