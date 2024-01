Lo que necesitas saber: En noviembre, Rosario Robles fue absuelta de ejercicio indebido del servicio público, cargo penal que del se le acusó por haberse hecho de la vista gorda y dejar que se desviarán 5mmdp de dependencias que encabezó.

Poco le duró el gusto a Rosario Robles. Hace poco más de un mes, un tribunal determinó absolver a la ex del gabinete de EPN del caso conocido como “La Estafa Maestra”… pero se promovió un amparo contra el fallo, lo que quiere decir que la sentencia que libraba a la exfuncionaria está suspendida.

Suspensión abre la posibilidad de que Rosario Robles vuelva a enfrentar proceso penal

Como en su momento se informó, el recurso para proceder contra la sentencia absolutoria de Rosario Robles tenía que ser promovido por la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Y así sucedió. De acuerdo con La Jornada, la máxima entidad fiscalizadora del país procedió con el amparo en busca de que se reinicie el procedimiento penal en contra de Chayito.

Fue el pasado 30 de noviembre cuando Rosario Robles dijo “ya fregué”. Ese día se canceló el proceso penal en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público, un delito relacionado directamente con “La Estafa Maestra”. No por embolsarse los 5 mil millones de pesos que se desviaron de las secretarías que encabezó (SEDESOL y SEDATU), sino por hacerse de la “vista gorda” y dejar que el dinero fluyera libremente (con su autorización, claro).

Rosario Robles tiene pendiente una orden de aprehensión

Cuando se absolvió a Rosario Robles de “La Estafa Maestra”, se indicó que si las autoridades se empeñaban en castigar a la exfuncionaria, tendrían que conformarse con una simple sentencia administrativa. Ya nada que tuviera que ver con la cárcel (en la que estuvo por tres años, esperando si era procesada o no). Si avanza lo que acaba de hacer la ASF, entonces se abriría la posibilidad de ver a Chayito de nueva cuenta en prisión.

Y si no, pues recordemos que la Fiscalía General de Justicia tiene la opción de echar a andar una orden de aprehensión que Robles tiene en contra, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según los reportes, no se ha ejecutado la orden, ya que ésta se encuentra suspendida… aunque, según especialistas, la ley indica que el recurso que obtuvo Rosario Robles no cancela un mandamiento por delitos graves.

