Una vez que terminas de navegar por internet, de ver los reportes de antaño o los más actuales, puedes pensar en Roswell como una ciudad donde convergen ficciones y realidades que formaron parte de uno de los capítulos decisivos de la historia de Estados Unidos y… las historias sobre OVNIS.

Ubicada en Nuevo México, estado conocido en todo el mundo porque ahí, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se dedicó a desarrollar la bomba atómica; Roswell se convirtió con el paso de los años en uno de los puntos de referencia de las teorías sobre el contacto con OVNIS.

“el general de brigada Roger M Ramey (izquierda), comandante general de la 8.ª Fuerza Aérea, y el coronel Thomas J Dubose, 8.º Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, identifican fragmentos metálicos encontrados por un agricultor cerca de Roswell, Nuevo México. como piezas de un globo meteorológico”. Foto: Getty Images.

Y por aquí les vamos a contar por qué y cómo es que Roswell agarró esta fama, que ahora atrae al turismo gabacho o mundial.

1947

La Segunda Guerra Mundial ya había terminado —dos años antes, en 1945— y el mundo se movía hacia otra era de conflictos, que terminaría dividiéndolo mediante dos políticas y más guerras.

En ese contexto (la Guerra Fría), el 2 de julio de 1947, el granjero William Brazel salió a dar un rol al campo —en las cercanías de la ciudad de Roswell— junto con su rebaño de ovejas hasta que se topó con un escenario bastante extraño: varios restos de metal esparcidos sobre el pasto.

Foto: Getty Images.

El granjero reportó estos restos de metal y a los pocos días, los medios —en ese entonces periódicos del gabacho— alborotaron a la gente con titulares que juraban que el Ejército había encontrado y capturado a un Objeto Volador No Identificado (OVNI).

O de manera sencilla y al más puro estilo de las pelis gabachas: un platillo volador, en un rancho a las afueras de Roswell.

“Miembros de Air Crew entrenando en equipos de largo alcance en Roswell Field para la gigantesca prueba de bomba atómica, Operation Crossroads”. Foto: Getty Images.

Y fue así como surgió la historia del supuesto choque de una nave extraterrestre en el campo de Roswell, tan importante para las personas que no dudan ni un momento en que la Tierra ha sido visitada por seres extraterrestres —de hecho, la historia es tan popular e icónica para esta ciudad que el New York Times le dedicó un texto titulado ‘Roswell’s Mysteries Are Life’s Mysteries‘ (Los misterios de Roswell son misterios de la vida’, publicado en 2017).

Peeeeero

En medio del alboroto (en 1947) el Ejército se lanzó a investigar y terminó por desmentir la noticia del platillo volador.

Según las autoridades, lo que se había estrellado en el rancho de Brazel había sido un tipo de globo meteorológico.

“Imagen etiquetada como ‘0,025 segundos’ de la primera prueba nuclear, cuyo nombre en código es ‘Trinity’, realizada por el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Alamogordo, Nuevo México, alrededor de 1945”. Foto: Getty Images.

Más de 40 años después, el caso sería revisado y, ¿qué creen? Que la conclusión fue la misma que había dado el Ejército.

Ese artefacto llegó al campo porque era parte de un proyecto —conocido como Proyecto Mogul— para detectar, mediante globos, armas nucleares de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).

Foto: Google Maps.

Recordemos que todo sucedió durante la Guerra Fría y después de las pruebas nucleares que Estados Unidos había hecho en Nuevo México —en el Laboratorio Nacional Los Álamos, una especie de ciudad especialmente construida para el desarrollo de un arma sin precedentes.

Aún así, hubo gente que no dejó de creer

El accidente en Roswell quedó medio en el olvido hasta que a finales de la década de los 70 e inicios de los 80 una serie de televisión —’Proyecto UFO’ precursora de los ‘Expedientes Secretos X’— le movió el gusanito a civiles y exsoldados que terminaron por visitar esta ciudad por si las flais.

Todo porque esta serie comenzó a explotar la ficción del Proyecto Libro Azul o los estudios “oficiales” sobre los OVNIS.

“Roswell, Nuevo México”. Getty Images.

Y de ahí pal real. Las teorías de conspiración, las ficciones y las historias convergieron con la cotidianidad de Roswell, que hoy en día tiene hasta un museo sobre los OVNIS y es visitada por turistas de todo el mundo.

Algo similar pasó con la famosa Área 51, un campo militar construido para pruebas de aviones y armas, también durante la Guerra Fría.

**Con información de BBC, Le Monde, The New York Times y El País.