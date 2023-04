¿El crimen organizado mete la mano en elecciones?, ¿cuándo se ha oído de eso? Lamentablemente, muuuuy seguido. Así que, para anular elecciones en las que pierd… en las que haya sospecha de tan vergonzoso hecho, en el PRI proponen la anulación.

“Mmmmmta, pues se van a anular todas”, pensarán algunos… pero, en su propuesta, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dice que sólo se anularían elecciones en las que esté bien probada la intervención del crimen organizado.

En el video en el que da a conocer su iniciativa (ya firmada y presentada), Rubén Moreira asegura que “el crimen organizado es el peor enemigo de la democracia”… y no hay datos, pero tampoco dudas: nada más hay que recordar la de candidatos asesinados que hubo en el pasado proceso electoral.

Con una sagacidad que no tienen ni los mejores detectives de novelas tienen, Rubén Moreira acusa que el crimen organizado no sólo ha amedrentado candidatos en pasadas elecciones… también se ha detectado que ha metido mano al financiar campañas electorales.

El líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira / Captura de pantalla

Y bueno, por todo lo anterior es que Moreira presentó ya esta iniciativa con la que se pedirá la nulidad de una elección cuando se demuestre la intervención del crimen organizado.

“Yo espero que la voten (…) y espero que todos estemos conscientes de que el narcotráfico hoy amenaza las elecciones”.

Foto: web

De acuerdo con señalamiento de Moreira citados por Aristegui Noticias, se tiene conocimiento de que no en pocos municipios del país se concesiona la realización de obras públicas al crimen organizado… “sobre todo en el centro y occidente del país”, acusó el priiista.

Con esa información quién sabe por qué no en lugar de meter iniciativas, mete una denuncia formal… pero, en fin… lo que sí hizo Rubén Moreira fue reprochar al INE el hacerse de la vista gorda al saber del problema.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“Las autoridades electorales hacen cientos de foros, estudios y publicaciones sobre diversos temas, pero nunca para abordar el del narcotráfico”, lamentó Rubén Moreira. “Esta terrible situación, que tiene una monumental importancia, no está siendo reconocida, y lo que no se reconoce no se puede cambiar”.

Con datos de la consultora DataInt, Rubén Moreira señaló que, en el proceso electoral del 2021 fueron asesinados 32 personas, entre candidatos, precandidatos y aspirantes a una candidatura… pero que, en total, se registraron 782 agresiones contra políticos y aspirantes. (Y se quedó cortó).