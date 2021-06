Más de 900 agresiones: Un balance de la violencia en las elecciones de 2021

“Vamos con lo que quería el pueblo, es algo hermoso, es algo triste porque al final no está ella”. Alma Denisse Sánchez ya recibió una constancia que la acredita como alcaldesa —la primera— de Moroleón, Guanajuato, después de tomar el lugar de su mamá, Alma Barragán, asesinada en un acto de campaña en las elecciones alcanzadas por la violencia de este 2021.

De acuerdo con la consultora Etellekt, en las elecciones de este 2021 —desde que inició el proceso el 7 de septiembre de 2020 hasta el 6 de junio— en México hubo 935 agresiones o delitos globales que dejaron un saldo de cien políticos asesinados.

De este grupo, 22 eran aspirantes y 14 candidatos, candidatas con registro. En total 36 personas que aspiraban a un cargo público fueron asesinadas durante las elecciones más grandes de la historia de nuestro país.

Ante este escenario, ¿estamos hablando de las elecciones más violentas desde el 2000?, ¿qué le espera a la democracia mexicana en 2024? O no nos vayamos tan lejos, ¿qué panorama pinta para el 2022, cuando las gubernaturas de Durango, Oaxaca, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas cambien?

Violencia en las elecciones de 2021

Un poco para entender lo que sucedió con respecto a la violencia en las elecciones 2021 y hacia dónde nos perfilamos, Sopitas.com platicó con el director de Etellekt, Rubén Salazar Vázquez, quien nos explicó que esto que vivimos durante meses fue sólo la cadena —o la segunda parte, si lo quieren ver así— del violento proceso electoral del 2018.

En 2021 la violencia aumentó en cuanto a agresiones o delitos globales —aunque si miramos el registro de Etellekt, los asesinatos disminuyeron.

En el Séptimo Informe (preliminar) de Violencia Política en México 2021, Etellekt contabilizó agresiones en 535 municipios —de los dos mil 446 que existen en México— y esta cifra supera a los 440 municipios registrados en 2018.

Entonces, ¿estamos hablando de las elecciones más violentas desde el 2000?

Hay dos maneras de hacer un balance: el primero es considerar las agresiones.

Si comparamos las 774 agresiones registradas en 2018 con las 935 en las elecciones de 2021, vemos un incremento de casi el 21%. De hecho, la violencia en los municipios también se expandió.

“Geográficamente también hubo un aumento del 21%, lo cual sí es de llamar la atención” —en su informe, Etellekt detalló que los estados con más casos de políticos asesinados fueron Veracruz, con 18 víctimas, y Chiapas con 12.

Los homicidios, en cambio, disminuyeron. Y en este caso hay una disminución del 34% —si comparamos los 152 casos de políticos asesinados en 2018 con los cien registrados en 2021.

En cuanto a aspirantes, candidatos y candidatas, los asesinatos disminuyeron 25% —en 2018 el registro fue de 48 personas mientras que en 2021 fueron 36.

En una totalidad —agresiones y homicidios— aún no puede hablarse de 2021 como el año de las elecciones más violentas desde el 2000. Aunque si sólo se toman en cuenta a las agresiones, entonces sí. Sin embargo, si únicamente consideramos los homicidios, las elecciones de 2018 siguen siendo las más violentas.

Violencia: una nueva modalidad de fraude en las elecciones

Frente a 2021, Rubén Salazar consideró que era de suponerse que habría más agresiones —si consideramos también que en este proceso, eran más los cargos en disputa, más de 21 mil.

A eso hay que sumar que en los casos de 2018 no hubo acceso a la justicia por parte de las víctimas, ni un seguimiento de los casos. Eso fue lo que nos hizo notar Salazar Vázquez para entender cómo se perfiló el aumento de las agresiones.

Con este cuadro, ¿se puede decir que la violencia electoral son en hechos aislados?

Este problema es “cada vez más disperso, ya no es cualquier cosa, ya es más de una quinta parte de los más de dos mil municipios que tenemos, entre ellos están por lo menos 28 capitales. Cada vez se está dispersando más, eso es lo peligroso”.

Rubén Salazar también nos explicó que esta violencia ya se ve como una nueva modalidad de fraude electoral.

“Ahora ocurre antes de que inicien las campañas, en las intercampañas, precampañas y sobre todo en las campañas en donde un candidato o una candidata, por diversas razones si representan una amenaza para determinados intereses locales, pues los agreden”.

Hacia 2024

Para el egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM hay varios actores que convergen en la violencia electoral: el narco pero también los grupos políticos, que desde la corrupción, fomentan las agresiones —de mayor manera contra opositores a los gobiernos locales.

De hecho, cada vez es más notorio que la pugna entre grupos políticos incide más que el crimen organizado, de acuerdo con Salazar.

Si esto no cambia —si las fiscalías no investigan, si los gobiernos no promueven las denuncias y si el gobierno de AMLO no le da un seguimiento— el escenario para 2024 sería catastrófico, al menos así lo consideró Rubén Salazar.

Apenas el 9 de junio Alma Denisse Sánchez recibió la constancia como presidenta Municipal de Moroleón, con la promesa del gobierno de Guanajuato de que recibirá seguridad, pero, ¿qué hay del resto de los casos registrados?

Esta es la respuesta que desde los tres niveles de gobierno —e incluso en la rigurosidad de los informes de los observadores internacionales, acotó Rubén Salazar— se debe dar ya.