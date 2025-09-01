Lo que necesitas saber: Hasta el momento el gobierno de Vladímir Putin no se ha pronunciado sobre las acusaciones.

¡Las alertas de Europa se encendieron! Pues el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Usula von der Leyen, sufrió de una interferencia… supuestamente por señales de Rusia.

Ursula von der Leyen // Foto: Getty Images

¿Rusia interfirió el GPS de avión de la presidenta de la Comisión Europea?

Lo que tenía que ser un vuelo tranquilo en Bulgaria, se volvió en un viaje de tensión y alerta para toda Europa. Pues el GPS del avión en el que se encontraba Usula von der Leyen registró una interferencia.

De acuerdo con autoridades búlgaras, se sospecha que la interferencia que afectó el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, habría venido de Rusia.

Algunos medios han reportado que para aterrizar exitosamente el avión, los pilotos recurrieron a un recurso antiguo pero seguro: mapas de papel.

Y… ¿Si fue un hackeo de Rusia?

Puesss, las autoridades de Bulgaria juran y perjuran que la interferencia provino del gobierno ruso. Hasta el momento el gobierno de Vladímir Putin no se ha pronunciado sobre las acusaciones.

Lo que está claro es que alguien quería afectar el vuelo de la presidenta de la Comisión Europea.. y vaya que le sacaron un susto.

Europa reforzará su apoyo a Ucrania

“Somos plenamente conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia”, informó la portavoz adjunta de la Comisión Europea, Arianna Podestà.

Además, aseguró que esta situación servirá para que la institución europea refuerce sus capacidades de defensa y apoyo a Ucrania.