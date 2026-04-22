Lo que necesitas saber: El servicio de 'acompañamiento' incluía una cena en un hotel de lujo y la opción de tener un encuentro sexual.

¡Explotó el escándalo en Milán! Las autoridades italianas descubrieron una red de prostitución en la que al menos 50 futbolistas de la Serie A están presuntamente involucrados.

Además de los futbolistas, se dio a conocer que un piloto de la Fórmula 1 también contrató los ‘servicios de acompañamiento’. No podemos saber si se trata de alguien de la parrilla actual o de temporadas anteriores, ya que los nombres de los involucrados fueron censurados, pero seguramente los iremos descubriendo mientras avance la investigación.

Y eso no es todo, también se reveló que varios de los involucrados utilizaban el óxido nitroso para drogarse con el objetivo de salir limpios en las pruebas antidoping, ya que dicha sustancia no deja rastros en el cuerpo.

Les digo, un verdadero es-cán-da-lo.

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Futbolistas y la red de prostitución en Italia

Vamos por partes. De acuerdo con la Gazzetta dello Sport, la fiscal Bruna Albertini fue la encargada de coordinar la investigación junto a la Unidad de Policía Económica y Financiera de Milán. Durante varios meses rastrearon las actividades de Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, presuntos líderes de la red y quienes se encuentran actualmente arrestados.

¿Cómo funcionaba la red de prostitución? Buttini y Deborah ofrecían un servicio VIP de acompañantes italianas o extranjeras a empresarios, deportistas, celebridades y más personalidades con perfil alto. El servicio incluía la compañía de una joven, una cena en un hotel de lujo seleccionado previamente y la opción de tener un encuentro sexual.

Eso sí, Buttini y Deborah se quedaban con el 50% de las ganancias de las más de 100 chicas involucradas, quienes además debían pagarles la renta, ya que vivían en un inmueble propiedad de los socios.

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Fiestas con óxido nitroso

Además de las cenas, también organizaban fiestas con mujeres, alcohol y óxido nitroso, mejor conocido como ‘gas de la risa’. Era el favorito de varios de los invitados, muchos de ellos deportistas, porque no deja rastros ni en sangre ni en orina, por lo que no hay riesgo de dar positivo en una prueba antidoping. Ya que al tratarse de un gas, el cuerpo lo elimina rápidamente.

De acuerdo con la investigación, las transferencias bancarias relacionadas con la red de prostitución ascienden a los 1,2 millones de euros. Y es que, además de las fiestas o las cenas ‘románticas’, también organizaban viajes a Grecia.

Además del dinero, también se reveló que una de las acompañantes quedó embarazada durante uno de los encuentros con un deportista. Sin embargo, el nombre del presunto padre no fue revelado y tampoco se aclaró lo que pasó con el embarazo, si fue interrumpido o llegó a término.

Fotografía Jerome Govender vía Pexels

Piloto de Fórmula 1 relacionado con la red de prostitución

Entre los tantos mensajes detectados durante la investigación, se reveló que un piloto de Fórmula 1 también contrató los servicios de ‘acompañamiento’.

“Hay un amigo mío, piloto de Fórmula 1, que viene a Milán y quiere una chica”

Aunque varios fans del automovilismo han comenzado a sacar sus teorías sobre el presunto culpable, deben tener en claro que no hay confirmación oficial de nadie.

¿Qué futbolistas están implicados en la red de prostitución en Milán?

Los nombres de los más de 50 futbolistas implicados en la red de prostitución han comenzado a salir a la luz. De acuerdo con el periódico italiano, Il Giornale, la fiscalía recabó varios de los nombres que escucharon en las llamadas telefónicas y de ahí formaron una lista con ‘palabras clave’.

Si bien varios apellidos de futbolistas aparecen en lista, hasta el momento, no se sabe el tipo de conexión que tenían con Made Luxury Concierge, nombre de la empresa con la que operaba la red de prostitución.

Entre los involucrados aparecen: Bastoni, Bellanova, Bisseck, Hakimi, Coutinho, Škriniar, Augusto, De Winter, Leão, Giroud, Ménez; Calafiori, Højsen, Vlahović, Arthur, Álvaro, Scamacca, Ruggeri, (Daniel) Maldini, Tavares, entre otros.

Sin embargo, en el caso de Daniel Maldini, las autoridades tienen claro que tenía una relación (o al menos conocía a Buttini), ya que ambos fueron fotografiados en Mykonos.

¿Qué pasará con los clientes? De acuerdo con la Guardia di Finanza, no serán investigados ni tampoco acusados, ya que ‘pagar por sexo’, “No es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes, por lo que no hay ningún tipo de violencia“.