Lo que necesitas saber: Todo se remonta a 2014, cuando se anunció el megaproyecto. Desde entonces, comunidades indígenas se organizaron para rechazar la construcción ante las posibles consecuencias ambientales y territoriales.

Desde hace más de una década, la construcción de la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas ha generado oposición por parte de comunidades indígenas. El proyecto comenzó a plantearse en 2014, pero en 2016 un amparo frenó las obras en un tramo que afectaba a comunidades de San Cristóbal de las Casas y Huixtán.

Sin embargo, el proyecto volvió a avanzar y el pasado 8 de junio de 2025, el gobierno estatal anunció el inicio de una nueva etapa de construcción. Ahora, distintas comunidades de la zona de Chilón denuncian daños a manantiales y parcelas, vigilancia con drones y presunto hostigamiento contra quienes rechazan la obra.

Bueno, pero ¿por qué se oponen a la construcción de esta carretera?

Todo se remonta a 2014, cuando se anunció el megaproyecto. Desde entonces, comunidades indígenas se organizaron para rechazar la construcción ante las posibles consecuencias ambientales y territoriales.

El rechazo continúa hasta la fecha. El pasado 9 de agosto, más de cuatro mil personas de 600 comunidades indígenas participaron en una peregrinación para defender sus territorios y reiterar su oposición a la carretera.

Foto: Cortesía

A esto se suman las denuncias de mujeres de comunidades tseltales, quienes señalaron que quedaron fuera de las asambleas relacionadas con la obra y que algunas reuniones contaron con la participación de personas ajenas a las localidades afectadas.

Ante estas acusaciones, las organizaciones exigieron aclarar cómo se realizaron las consultas, quiénes participaron y qué información recibieron las comunidades antes de que avanzara la construcción.

¿Qué ha pasado hasta el momento?

El pasado 28 de septiembre, más de 100 organizaciones ambientales, climáticas y de derechos humanos exigieron detener la construcción de la carretera, que lleva el nombre de Ruta de las Culturas Mayas.

Las organizaciones advirtieron que el proyecto amenaza miles de hectáreas de selva y pone en riesgo los territorios de comunidades choles, tseltales y tsotsiles.

Además, denunciaron un aumento de la vigilancia contra quienes se oponen a la obra en la zona de Chilón. De acuerdo con sus reportes, han ocurrido sobrevuelos de drones y personal vinculado a la construcción ha ingresado a terrenos particulares sin autorización.

Las organizaciones también señalaron que los trabajos ya provocaron daños a manantiales de los que dependen algunas comunidades y afectaciones a parcelas familiares.

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Advirtieron que estas consecuencias ponen en riesgo los bosques, las selvas y otras fuentes de agua, así como las actividades agrícolas y los recursos naturales de los que dependen las familias de la región.

Exigen detener las obras

Ante esta situación, las organizaciones exigieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionar los lugares señalados, investigar los daños denunciados y tomar las medidas necesarias para atender las posibles irregularidades.

También solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Subsecretaría de Regulación Ambiental y de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, revisar las consecuencias de la construcción y hacer públicas las evaluaciones, autorizaciones y medidas previstas para proteger la selva y a las comunidades.

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Además, pidieron al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, atender las denuncias de intimidación y garantizar la seguridad de las personas defensoras del territorio. A la presidenta Claudia Sheinbaum le exigieron detener el avance de la carretera y abrir un diálogo directo con las comunidades afectadas.

Por ahora, habrá que esperar la respuesta de las autoridades ante estas denuncias. Mientras tanto, las comunidades y organizaciones advierten que la construcción amenaza miles de hectáreas de selva y los recursos naturales de los que dependen los pueblos de la región.