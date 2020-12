“Safety Dance”: El divertido baile con el que una aerolínea te muestra las medidas contra COVID-19

Durante el año, la población mundial ha tenido que aprender a seguir las medidas sanitarias para evitar un posible contagio por coronavirus. Lavarse las manos constantemente, usar cubrebocas, aplicar gel antibacterial son acciones que se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Y aunque el panorama es complicado, una aerolínea le ha dado un toque divertido.

Alaska Airlines sabe lo importante que es realizar el protocolo de protección, sobre todo cuando mucha gente debe viajar para llevar a cabo actividades esenciales. Por eso, esta empresa se rifó creando el “Safety Dance”, un peculiar baile para mostrar a los pasajeros cómo deben llevar a cabo las disposiciones de seguridad.

El baile de la aerolínea

Hay que ponerle buena cara a los momentos más complicados y que mejor que hacerlo con un pegadizo baile. Alaska Airlines se mantiene en ese modo y, a través de un videoclip, la aerolínea le muestra a los potenciales pasajeros las pautas a seguir para viajar y evitar contagios por COVID-19.

Pero no este no es un audiovisual común y corriente. En este divertido material, las y los sobrecargos, los pilotos y el personal entero de un avión arman una entretenida coreografía con la que explican de qué va su protocolo sanitario. Y eso sí: en ningún momento se quitan el cubrebocas mientras se avientan unos pasos muy interesantes.

“Dance, do the dance, do the dance. Everybody wash some hands. Do the dance, do the dance. While always wearing a mask” (Haz el baile. Todos lávense las manos. Haz el baile. Siempre usando una máscara) es el contagioso coro de esta canción en la que, además, la aerolínea menciona que sus aviones tienen el aire más fresco y maquinas desinfectantes con las que podrás destruir gérmenes como si estuvieras jugando un videojuego. Chécalo por acá.

La inspiración detrás del clip

Los amantes de la música de los 80 reconocerán de inmediato la melodía que la aerolínea utilizó para su video. Este es una versión 2020 del tema “The Safety Dance”, canción que lanzó al estrellato en 1982 a Ivan Doroschuk junto al grupo Men Without Hats.

El video de Alaska Airlines fue dirigido por Warren Fu -director conocido por su trabajo con The Weeknd, Dua Lipa y Daft Punk– mientras que la coreografía la creó Anna Matuszewski, a quien posiblemente recuerdes por ser la mente detrás de los pasos de baile que vemos en “Dance Off” de Macklemore.

Y si te lo estabas preguntando, esos no son bailarines profesionales. Cada una de las personas que aparecen en el video, de acuerdo con un comunicado de la aerolínea, son empleados que se aprendieron toda la rutina en menos de dos días practicando en su casa.

“Fue refrescante trabajar en un proyecto con una ligereza muy necesaria después de un año tan desafiante… Puede resaltar la importancia de la seguridad y aún así divertirse con ella”, dijo el director Fu en el comunicado. A continuación te dejamos el video de la aerolínea para que te diviertas y recuerdes las reglas de seguridad.