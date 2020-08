Ni light, ni finos y con soya: Estas salchichas y jamones no cumplen con lo que prometen

En otro caso de “las cosas no son lo que parecen”, la Profeco publicó un informe sobre embutidos y ahora resulta que algunos no son tan finos, contienen almidón o más soya de lo que indica el empaque y no llegan al porcentaje mínimo de cerdo. Así las cosas con los jamones y las salchichas que inspeccionó la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Cómo estuvo este rollo?

Los muchachos de la Profeco analizaron distintos productos —jamones y salchichas— para saber si cumplían con la norma establecida. El estudio se hizo entre el 24 de marzo y 10 de junio de este 2020. ¿Qué toparon?

🔴#Boletín | Presenta Profeco resultados de estudio a jamones. ✳️Se analizaron 44 marcas con clasificaciones extrafino, fino, preferente, comercial y económico.

“Algunas marcas de jamón que se comercializan en el mercado mexicano incumplen el porcentaje de carne que anuncia, unas contienen menos producto y otras omiten información o están fuera de la norma”. Chaz.

Este análisis incluyó más de 44 productos de distintas marcas y clasificaciones como extrafino, fino, preferente, comercial y económico.

Y aquí lo que hizo la Profeco fue determinar rollos como la calidad sanitaria, las calorías, los carbohidratos, fécula, grasa, humedad, proteína, sodio y tipo de carne. Van los resultados.

Jamones

Las marcas que presentaron un par de fallas son Bafar, Galy, Parma, Sparta Cocido, Duby y Lala Plenía. ¿Por?

En el caso de Bafar, jamón de pavo 400 gramos y Duby, jamón cocido de pavo 500 gramos, estas tienen 4.7% y 4.6% menos del contenido que anuncian.

Galy, jamón cocido de cerdo y pavo a granel, incumplió con el porcentaje mínimo de cerdo —pues contiene 51.5% y según debe tener como mínimo 55%.

Parma, jamón de pierna york 200 gramos, no indica en etiqueta la clasificación comercial.

Sparta Cocido, jamón de pavo y cerdo de 1 kilogramo, no debería usar la denominación “jamón” ya que contiene pollo —que igual no declara en sus ingredientes. Según la Profeco, la empresa ya se puso a chambear en la formulación y nueva etiqueta del producto.

Duby 500 gramos dice ser “jamón cocido de pavo” pero pues la carne no corresponde al muslo de pavo.

Para terminar con esta lista, Lala Plenía, jamón virginia de pavo 250 gramos, no dice en su etiqueta el porcentaje de proteína de soya adicionada.

Y va de nuez, en este caso el fabricante le mostró a la Profeco el cambio de etiqueta pa’ añadir el porcentaje de soya.

¿Eso es todo?

No, la Profeco encontró marcas que andan fuera de la norma. Y son:

Parma Campestre, Cuadritos, Parma Sabori y San Rafael.

En el caso de Parma Campestre, jamón de pierna 250 gramos, aunque este producto dice ser fino pues… contiene fécula. Y el problema aquí es que de acuerdo a su clasificación, no debe contener fécula.

Así que tras esta observación, el fabricante cambió la etiqueta de fino a preferente.

Cuadritos, jamón virginia de pavo / A granel, no cumple con el porcentaje de proteína libre de grasa —según su clasificación que marca como preferente.

Parma Sabori, jamón viriginia de pavo 250 gramos, no cumple con el 25% de reducción de sodio.

Y San Rafael, jamón real pierna 300 gramos contiene almidón —que no indica en sus ingredientes.

Las salchichas

Las salchichas son otro cuento pero similar. Acá la Profeco dividió las fallas de los productos en: No veraz y No cumple. ¿Por qué?

La bronca es que 28 productos contienen menos de 9.5% de proteína indicada en la Norma Mexicana, tienen un alto contenido de grasa y calorías y aunque tienen distintos componentes, se denominan como “salchicha”. Tons no, dice Profeco.

Aquí, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó cinco tipos de salchichas: de pavo, viena, para asar, hot dog y pechuga de pavo.

En cuanto a la salchicha de pavo, en la categoría No veraz se encuentran:

Fud, Fud Cuida-t, Galicia, go Jochos el Salchichonero, Pepe Salchia, Don Fer y Nu-tres.

Las que de plano No cumplen son:

Aurrera, Burr, Capistrano, Great Value, San Rafael Balance, preccisimo, Peri y Parma Sabori.

De estos productos, Fud Cuida-t contiene pollo, la misma cantidad de sodio que el producto regular —por lo que no cumple con la indicación “reducción en sodio”— y hasta contiene la misma cantidad de grasa que el regular.

En cuanto a la salchica viena, Pepe Salchicha y Aurrera son señalados como productos No veraz y Duby No cumple.

¿Y la salchicha hot dog? En la categoría No veraz están: Fud y Nu-tres. No cumple: Parma Campestre, Línea Roja, San Millán y Tres Castillos.

Con respecto a la salchicha pechuga de pavo, Profeco halló tres productos en la categoría No veraz: Parma Sabori Al Natural, San Rafael Balance y Zwan Premium Bienestar.

Y pa’ terminar la lista, Profeco no encontró ninguna falla con los productos de salchicha para asar.

Si les interesa conocer la información a detalle sobre estos productos y saber qué rollo con las imprecisiones en la etiqueta