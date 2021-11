“No resten méritos a una dama”: Salgado Macedonio aclara que él no gobierna Guerrero

Luego que se le grabó mangoneando al secretario de Educación de Guerrero, pues muchos supusieron “Ah, pues quien gobierna es ese güey”. Pero no, Félix Salgado Macedonio asegura que quien manda es su hija, Evelyn Salgado.

Ahora que se animó a darse una vuelta por el Senado, donde supuestamente trabaja, Félix Salgado Macedonio pidió respetar la investidura de su hija como gobernadora de Guerrero, puesto que ella solita –según– se ganó de manera democrática en las urnas.

“No hay que restarle méritos a una dama (…) Ella no es la hija de Félix, ella es la gobernadora de Guerrero”, señaló Salgado Macedonio.

Ahhh, ¿y cuáles méritos hizo Evelyn Salgado para llegar a la gubernatura? Bueno, de eso no habló el senador, nada más se limitó a señalar que el insinuar que ella no llegó al poder por cuenta propia y que ahora ella no toma las decisiones del Estado “es inaceptable y es denigrar a la mujer. Es denigrar a su inteligencia”.

“Ella está trabajando, ella es independiente, tiene independencia mental y es una mujer muy inteligente. Ella es más inteligente que yo”, agregó el senador a quien bajaron de la contienda por la gubernatura por razones fiscales (aunque su caída comenzó con las acusaciones en su contra por violación).

De acuerdo con Reforma, de esta forma es como Félix Salgado Macedonio trata de desmentir los señalamientos que se han hecho respecto a de quién son lo chicharrones que truenan en Guerrero. Esto después de que se difundió un video en el que se escuchaba cómo el senador da órdenes al titular de Educación del Estado.

“A ver, secretario, buscan una audiencia contigo para que los atiendas”, se escucha decir a Salgado Macedonio, quien en ese momento se encontraba con representantes de la la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero (CETEG). “Ya quedó”, presumió el senador al terminar la llamada con el funcionario.

Respecto a los señalamientos hechos a partir de la difusión de este video, Félix Salgado Macedonio aseguró que son rumores, son rumores. ¿No creen? Vayan a darse una vuelta por Guerrero (cof, al fin que ahorita está nada violento, cof).

“Los invito a que vayan a Guerrero y constaten el trabajo de nuestra Gobernadora Evelyn Salgado. Es una joven revelación que está dando muy buenos resultados y que está trabajando muy bien”.

Pero bueno, ya bien, sobre por qué anda dando órdenes a funcionarios del Estado, Salgado Macedonio explicó que él nomás atendió a los maestros que se manifestaban frente a su oficina en Chilpancingo, ayudándolos a concertar una cita. “Yo soy senador y tengo que seguir haciendo mi trabajo y mi gestión pública”.