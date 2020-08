Plop: Samuel García comparte encuesta falsa que lo favorece para candidatura de Nuevo León

Mi hermano, ya ni le muevas. Ya estas alturas de la vida no es necesario decir quién es Samuel García, el senador de Movimiento Ciudadano que, junto a su esposa la influencer Mariana Rodríguez, ha dado de qué hablar por muchas razones, ninguna de ellas positiva. Y claro que para no perder la costumbre, esta no será la excepción.

Y es que Samuel García compartió a través de sus redes sociales una publicación del portal Proceso, en donde se puede ver su foto y una encuesta donde afirma que él va a la cabeza en las opciones que la gente de Nuevo León tiene para escoger al próximo mandatario de dicho estado. Sin embargo, de nuevo parece que quiso engañar a todos.

Samuel García compartió una encuesta que lo muestra como el ‘candidato’ preferido para gobernar Nuevo León

Como sabrán, a Samuel García se le queman las habas por ser el gobernador de Nuevo León. Sin embargo, entre escándalos de robos de insumos médicos, una boda durante la pandemia y el comentario machista que le hizo a su esposa Mariana durante un live de Instagram, pues digamos que su ‘campaña’ (que aún no comienza) no va del todo bien.

Pero dicen que en la vida uno se la tiene que creer y por ello, Samuel compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla de Proceso, donde se le puede ver en traje y sonriendo. Además, abajo de su foto, se aprecia una encuesta realizada por un periódico local, donde a García lo retratan como quien lleva la delantera para la candidatura de New Lion, como dirían los de la Secretaría de Turismo.

En realidad la encuesta era un banner publicitario

Pues bueno, lo que Samuel no hizo fue poner el título de la nota de Proceso en donde salió su cara, que se titula “Samuel García: el senador influencer y “machista” que quiere gobernar NL”, y en donde dicha revista hace una pequeña recapitulación sobre la carrera política del senador y también, los muchos grandes tropiezos que ha tenido en la misma.

Y bueno, está de más decir que el senador por Movimiento Ciudadano tampoco desmintió que la encuesta mostrada era sólo un banner de publicidad, pues tal y como lo menciona Proceso, su popularidad no ha tenido los mejores número durante los últimos meses debido a muchos de los aspectos que ya mencionamos durante esta nota…